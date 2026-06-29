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Кабмин утвердил порядок использования средств ЕС, привлеченных в рамках спецзайма на вооружение

12:59, 29 июня 2026
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Юлия Свириденко подчеркнула, что европейские средства направят не только на импорт вооружения, но и на прямое финансирование контрактов с украинскими производителями.
Кабмин утвердил порядок использования средств ЕС, привлеченных в рамках спецзайма на вооружение
Фото: kmu.gov.ua
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Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что Правительство утвердило порядок использования средств Европейского Союза, привлеченных в рамках специального займа на поддержку оборонно-промышленного потенциала Украины в 2026–2027 годах.

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По ее словам, это позволит направить привлеченные от ЕС средства на закупку оружия, военной техники и оборудования для нужд украинской армии.

«Европейские средства направят не только на импорт вооружения, но и на прямое финансирование контрактов с украинскими производителями.

Закупки будут осуществляться, в частности, через международные организации по их процедурам, что ускорит поставку важных компонентов и готового вооружения», — заявила она.

Юлия Свириденко подчеркнула, что вводятся мониторинг, контроль, аудит и отчетность в соответствии с требованиями Европейского Союза, что обеспечит прозрачное и максимально эффективное использование привлеченных средств.

«Соглашение о Ukraine Support Loan было подписано и ратифицировано в конце мая. Это кредитный инструмент Европейского Союза объемом до €90 млрд, рассчитанный на 2026–2027 годы. Из этой суммы €60 млрд будет направлено на оборонные нужды Украины.

Уже в текущем году ожидается €28,3 млрд оборонной поддержки в рамках Ukraine Support Loan», — добавила она.

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оружие ЕС Кабинет Министров Украины Юлия Свириденко

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