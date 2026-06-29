Кабмин утвердил порядок использования средств ЕС, привлеченных в рамках спецзайма на вооружение
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что Правительство утвердило порядок использования средств Европейского Союза, привлеченных в рамках специального займа на поддержку оборонно-промышленного потенциала Украины в 2026–2027 годах.
По ее словам, это позволит направить привлеченные от ЕС средства на закупку оружия, военной техники и оборудования для нужд украинской армии.
«Европейские средства направят не только на импорт вооружения, но и на прямое финансирование контрактов с украинскими производителями.
Закупки будут осуществляться, в частности, через международные организации по их процедурам, что ускорит поставку важных компонентов и готового вооружения», — заявила она.
Юлия Свириденко подчеркнула, что вводятся мониторинг, контроль, аудит и отчетность в соответствии с требованиями Европейского Союза, что обеспечит прозрачное и максимально эффективное использование привлеченных средств.
«Соглашение о Ukraine Support Loan было подписано и ратифицировано в конце мая. Это кредитный инструмент Европейского Союза объемом до €90 млрд, рассчитанный на 2026–2027 годы. Из этой суммы €60 млрд будет направлено на оборонные нужды Украины.
Уже в текущем году ожидается €28,3 млрд оборонной поддержки в рамках Ukraine Support Loan», — добавила она.
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