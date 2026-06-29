Квитків на поїзд не знайти, хоча місця пустують: проблему пропонують вирішити новими правилами повернення

Компенсація за дорогий квиток у день відправлення може становити лише близько 14 гривень, через що пасажири не поспішають його повертати.

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Дефіцит квитків на популярні поїзди в Україні залишається однією з найбільших проблем для пасажирів.

Однак, як вважають автори нової петиції, частину цієї проблеми створюють самі правила повернення проїзних документів. Через майже повну втрату вартості квитка у день відправлення люди часто взагалі не здають невикористані місця, хоча ними могли б скористатися інші пасажири.

У зв'язку з цим Кабмін закликаютть змінити чинний порядок повернення коштів та запровадити механізми, які мотивуватимуть пасажирів відмовлятися від непотрібних квитків.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», із травня Укрзалізниця запровадила нові правила повернення залізничних квитків. Йдеться про внутрішні перевезення: сума відшкодування залежатиме від того, за скільки днів до відправлення пасажир повертає квиток. Чим ближче до дати поїздки — тим менший відсоток вартості компенсується.

Пропонують змінити правила повернення залізничних квитків

До уряду звернулись із петицією №41/010201-26еп, яка пропонує змінити правила повернення залізничних квитків у день відправлення поїзда.

Сьогодні в Україні існує гострий дефіцит залізничних квитків, особливо на популярні маршрути та поїзди категорії «Інтерсіті+». Водночас чинна система повернення коштів, на думку автора, фактично карає пасажирів, у яких змінилися плани в день поїздки.

Відповідно до чинних правил при поверненні квитка у день відправлення з пасажира утримують майже 95% вартості проїзного документа. У результаті, як зазначає автор, за дорогий квиток людина може отримати компенсацію лише близько 14 гривень.

Які проблеми, на думку автора петиції, створюють чинні правила

Нинішній механізм повернення коштів призводить одразу до кількох негативних наслідків.

Насамперед, на думку автора, формується штучний дефіцит місць. Через мінімальну компенсацію пасажири не бачать сенсу проходити процедуру повернення квитка заради кількох гривень, тому просто не здають його. У результаті поїзди можуть вирушати з порожніми місцями, тоді як інші люди не можуть придбати квитки та годинами відстежують їх появу через системи автоматичного викупу.

Також у петиції стверджується, що нинішні правила не стимулюють громадянську взаємодопомогу. Автор вважає, що через фінансові втрати люди не мотивовані звільняти дефіцитні місця для тих, кому поїздка може бути особливо важливою, зокрема військових, волонтерів, студентів чи внутрішньо переміщених осіб.

Окрім цього, у зверненні зазначено, що залізниця втрачає можливість повторно продати місце іншому пасажиру в режимі реального часу, оскільки чинна система фактично стимулює зберігати невикористані квитки.

Водночас автор петиції визнає необхідність захисту перевізника від можливих збитків та дій спекулянтів перед відправленням поїздів. Проте, на його думку, майже повне позбавлення пасажира компенсації перетворюється на антистимул, який не приносить користі ані суспільству, ані перевізнику.

Що пропонують змінити

Автор петиції просить уряд розглянути кілька можливих варіантів зміни правил.

Перший варіант передбачає перегляд розміру утримання коштів при поверненні квитків у день відправлення та встановлення мінімального рівня відшкодування на рівні не менше 30–50% вартості квитка.

Як альтернативу пропонується запровадити систему бонусного відшкодування. Якщо повернення коштів грошима в останній день буде збитковим для бюджету, пасажирам пропонують компенсувати 50–70% вартості квитка бонусами або балами в офіційному застосунку «Укрзалізниці», які можна буде використати виключно для придбання наступних квитків.

Ще одним можливим механізмом автор називає повернення 50% вартості квитка лише за умови, що звільнене місце буде викуплене іншим пасажиром.

Якого результату очікують від змін

На думку автора звернення, перегляд правил повернення квитків дозволить мотивувати пасажирів оперативно відмовлятися від непотрібних проїзних документів, зробить доступними тисячі додаткових місць для людей, яким необхідно терміново виїхати, а також допоможе зробити державний залізничний сервіс більш гнучким, сучасним та орієнтованим на потреби громадян.

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