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В Киеве создадут национальный пантеон — законопроект

10:01, 28 июня 2026
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Документ предусматривает создание в Киеве общенационального места памяти Украинского народа для чествования выдающихся представителей украинской нации.
В Киеве создадут национальный пантеон — законопроект
Фото иллюстративное
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В Верховную Раду Украины от Президента Украины Владимира Зеленского поступил законопроект «Об Украинском национальном пантеоне». Об этом сообщил председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.

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Документ предусматривает создание в Киеве общенационального места памяти Украинского народа для чествования выдающихся представителей украинской нации.

Инициатива основывается на многовековой традиции украинского нациестроительства и государственного строительства и направлена на восстановление исторической справедливости, сохранение национальной памяти, консолидацию общества вокруг общей истории, а также формирование украинской национальной и гражданской идентичности.

Руслан Стефанчук добавил, что законопроект будет рассмотрен парламентом на одном из ближайших пленарных заседаний.

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Верховная Рада Украины Киев Владимир Зеленский Руслан Стефанчук

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