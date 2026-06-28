Упрощенные переводы в пределах одного корпуса через Армия+: как будет работать механизм и какие будут ограничения

В Украине запустили бета-тест автоматических переводов между подразделениями корпуса без согласования с непосредственным командиром.

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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», министр обороны Михаил Федоров сообщил о запуске тестирования упрощенных переводов в пределах одного корпуса через Армия+.

Заместитель министра обороны Украины Мстислав Баник рассказал, как будет работать механизм.

«Прежде чем внедрять его на все войско, проверяем функционал на отдельных подразделениях», — заявил он.

Как это работает

В приложении Армия+ подаете рапорт с электронной подписью и отслеживаете статус его рассмотрения.

Если рапорт соответствует условиям программы переводов, на 30-й день автоматически оформляется распоряжение о перемещении.

После автоматического согласования ваш действующий командир имеет 20 дней, чтобы оформить все соответствующие документы.

«Также существуют определенные ограничения по количеству переводов — исключительно для того, чтобы сохранить боеспособность подразделений и обеспечить защиту участков фронта. До 10 человек в месяц — из отдельного батальона или приравненного к нему подразделения и до 50 — из бригады или полка. Также переводы возможны только в пределах операционной зоны одного корпуса.

Таким образом упрощенные переводы дают военнослужащим больше контроля над собственной жизнью и вместе с тем сохраняют порядок в подразделениях», — заявил он.

Программа рассчитана на три месяца — до 24 сентября 2026 года. Если проект окажется успешным, этот опыт будет масштабирован на другие подразделения.

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