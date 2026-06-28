Президент инициировал введение новой государственной награды — кому ее будут вручать

За поддержку вступления Украины в ЕС будут вручать новый орден — законопроект.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Верховную Раду Украины от Президента Украины Владимира Зеленского поступил законопроект «О внесении изменения в статью 7 Закона Украины "О государственных наградах Украины"». Об этом сообщил председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.

Документ предусматривает учреждение ордена Европы для награждения граждан Украины и иностранцев за выдающиеся заслуги в поддержке стратегического курса Украины на получение полноправного членства в Европейском Союзе, весомый вклад в помощь Украине для усиления устойчивости в защите ее независимости и безопасности всей Европы, укрепление международного сотрудничества в интересах демократии, мира и добрососедства, дружеских и всесторонних отношений между народами.

По словам Руслана Стефанчука, законопроект будет рассмотрен парламентом на одном из ближайших пленарных заседаний.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.