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Президент инициировал введение новой государственной награды — кому ее будут вручать

09:24, 28 июня 2026
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За поддержку вступления Украины в ЕС будут вручать новый орден — законопроект.
Президент инициировал введение новой государственной награды — кому ее будут вручать
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В Верховную Раду Украины от Президента Украины Владимира Зеленского поступил законопроект «О внесении изменения в статью 7 Закона Украины "О государственных наградах Украины"». Об этом сообщил председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.

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Документ предусматривает учреждение ордена Европы для награждения граждан Украины и иностранцев за выдающиеся заслуги в поддержке стратегического курса Украины на получение полноправного членства в Европейском Союзе, весомый вклад в помощь Украине для усиления устойчивости в защите ее независимости и безопасности всей Европы, укрепление международного сотрудничества в интересах демократии, мира и добрососедства, дружеских и всесторонних отношений между народами.

По словам Руслана Стефанчука, законопроект будет рассмотрен парламентом на одном из ближайших пленарных заседаний.

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Верховная Рада Украины Владимир Зеленский Руслан Стефанчук

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