Президент ініціював запровадження нової державної нагороди — кому її вручатимуть

За підтримку вступу України до ЄС вручатимуть новий орден — законопроєкт.

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До Верховної Ради України від Президента України Володимира Зеленського надійшов законопроєкт «Про внесення зміни до статті 7 Закону України «Про державні нагороди України». Про це повідомив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук.

Документ передбачає встановлення ордена Європи для відзначення громадян України та іноземців за визначні заслуги у підтримці стратегічного курсу України на набуття повноправного членства в Європейському Союзі, вагомий внесок у допомогу Україні для посилення стійкості у захисті її незалежності та безпеки всієї Європи, зміцнення міжнародного співробітництва в інтересах демократії, миру та добросусідства, дружніх і всебічних відносин між народами.

За словами Руслана Стефанчука, законопроєкт буде розглянуто парламентом на одному з найближчих пленарних засідань.

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