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Чи можна оформити паспорт у вигляді ID-картки за кордоном — відповідь Міграційної служби

13:19, 28 червня 2026
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Українцям роз’яснили питання оформлення ID-паспорта за кордоном.
Чи можна оформити паспорт у вигляді ID-картки за кордоном — відповідь Міграційної служби
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Громадяни України, які знаходяться за кордоном, мають можливість звернутись до розміщеного за межами України відокремленого підрозділу державного підприємства, що належить до сфери управління ДМС, тобто, до відокремленого підрозділу ДП «Документ», для оформлення паспорта громадянина України у вигляді ID-картки за кордоном. Про це нагадала Міграційна служба.

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Наразі такі підрозділи працюють у Польщі, Словаччині, Чехії, Німеччині, Іспанії, Італії та Канаді.

Зазначається, що ДП «Документ», що належить до сфери управління Державної міграційної служби України, продовжує реалізовувати експериментальний проєкт, щоб швидко і зручно забезпечити українців за кордоном дійсними документами.

Там українці можуть отримати такі послуги, як:

- оформлення ID-картки чи закордонного паспорта (у тому числі замість втраченого або викраденого);

- обмін ID-картки чи закордонного паспорта (у зв’язку з закінченням строку дії, зміною інформації, непридатністю до використання);

- обмін паспорта зразка 1994 року на ID-картку (за бажанням чи у разі непридатності).

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