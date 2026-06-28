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Можно ли оформить паспорт в виде ID-карты за границей — ответ Миграционной службы

13:19, 28 июня 2026
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Украинцам разъяснили вопрос оформления ID-паспорта за границей.
Можно ли оформить паспорт в виде ID-карты за границей — ответ Миграционной службы
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Граждане Украины, находящиеся за границей, имеют возможность обратиться в расположенное за пределами Украины обособленное подразделение государственного предприятия, относящегося к сфере управления ГМС, то есть в обособленное подразделение ГП «Документ», для оформления паспорта гражданина Украины в виде ID-карты за границей. Об этом напомнила Миграционная служба. 

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В настоящее время такие подразделения работают в Польше, Словакии, Чехии, Германии, Испании, Италии и Канаде.

Отмечается, что ГП «Документ», относящееся к сфере управления Государственной миграционной службы Украины, продолжает реализовывать экспериментальный проект, чтобы быстро и удобно обеспечить украинцев за границей действительными документами. 

Там украинцы могут получить такие услуги, как:

  • оформление ID-карты или заграничного паспорта (в том числе вместо утраченного или похищенного);
  • обмен ID-карты или заграничного паспорта (в связи с окончанием срока действия, изменением информации, непригодностью к использованию);
  • обмен паспорта образца 1994 года на ID-карту (по желанию или в случае непригодности).

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