  1. Общество

Пенсия по инвалидности и больничные: что нужно знать о страховом стаже

10:37, 28 июня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Если лицо получало пенсию по инвалидности после 1 января 2011 года, этот период будет учтен в страховом стаже для расчета выплат по временной нетрудоспособности — ПФУ.
Пенсия по инвалидности и больничные: что нужно знать о страховом стаже
Фото: pon.org.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Период получения пенсии по инвалидности засчитывается в страховой стаж по общеобязательному государственному социальному страхованию в связи с временной утратой трудоспособности. Об этом напомнили в Пенсионном фонде.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Такое правило действует с 1 января 2011 года в соответствии с Законом Украины от 08.07.2010 № 2464-VI «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование». Именно с этой даты время получения пенсии по инвалидности засчитывается в страховой стаж как период, за который уплачены страховые взносы исходя из размера минимального страхового взноса. То есть этот период включается в стаж для расчета больничных. 

В то же время важно помнить, что информация о назначении и выплате пенсии по инвалидности не отображается в стандартных выписках из Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования.

Поэтому для подтверждения такого стажа необходимо получить соответствующую справку в органах Пенсионного фонда Украины, в которой указываются дата назначения пенсии и периоды ее выплаты.

Таким образом, если лицо получало пенсию по инвалидности после 1 января 2011 года, этот период будет учтен в страховом стаже для расчета выплат по временной нетрудоспособности. Для его подтверждения необходимо обратиться в органы Пенсионного фонда Украины за соответствующей справкой.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Пенсионный фонд пенсия пенсия в Украине

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

БП ВС отступила от позиции 2016 года относительно статьи 69-1 УК: искреннего раскаяния недостаточно

БП ВС разъяснила, что для применения специальных правил назначения наказания, предусмотренных статьей 69-1 УК Украины, недостаточно лишь искреннего раскаяния и признания вины.

Реформа МСЭК: экспертные команды устанавливают инвалидность только на год при необратимом состоянии здоровья

Министерство здравоохранения уверяет, что система ОПФО работает по четким критериям, однако пациенты сталкиваются с игнорированием прямых норм закона.

Может ли собственник квартиры не вернуть залог арендатору из-за царапины на мебели: что говорит суд

Аренда жилья нередко завершается конфликтами по поводу залога, который собственники не всегда соглашаются возвращать.

После выезда из временно окупированных территорий можна потерять пенсию — без обязательной идентификации выплат не будет

В 2026 году Пенсионный фонд Украины продолжает действие механизма обязательной физической идентификации для отдельных категорий получателей пенсий и страховых выплат.

Незаконная мобилизация — не приговор: разбор успешного кейса, где суд обязал исключить военного из списков

Эффективный способ защиты: отмена индивидуального акта как путь к признанию незаконной мобилизации отмененной.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]