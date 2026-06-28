Пенсия по инвалидности и больничные: что нужно знать о страховом стаже

Если лицо получало пенсию по инвалидности после 1 января 2011 года, этот период будет учтен в страховом стаже для расчета выплат по временной нетрудоспособности — ПФУ.

Фото: pon.org.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Период получения пенсии по инвалидности засчитывается в страховой стаж по общеобязательному государственному социальному страхованию в связи с временной утратой трудоспособности. Об этом напомнили в Пенсионном фонде.

Такое правило действует с 1 января 2011 года в соответствии с Законом Украины от 08.07.2010 № 2464-VI «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование». Именно с этой даты время получения пенсии по инвалидности засчитывается в страховой стаж как период, за который уплачены страховые взносы исходя из размера минимального страхового взноса. То есть этот период включается в стаж для расчета больничных.

В то же время важно помнить, что информация о назначении и выплате пенсии по инвалидности не отображается в стандартных выписках из Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования.

Поэтому для подтверждения такого стажа необходимо получить соответствующую справку в органах Пенсионного фонда Украины, в которой указываются дата назначения пенсии и периоды ее выплаты.

Таким образом, если лицо получало пенсию по инвалидности после 1 января 2011 года, этот период будет учтен в страховом стаже для расчета выплат по временной нетрудоспособности. Для его подтверждения необходимо обратиться в органы Пенсионного фонда Украины за соответствующей справкой.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.