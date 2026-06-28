28 июня — какой сегодня праздник и главные события

28 июня в Украине празднуют День Конституции.

Фото: pon.org.ua

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В воскресенье, 28 июня, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.

28 июня в Украине празднуют День Конституции. Конституция была принята после почти суток непрерывной работы парламента 28 июня 1996 года. За его принятие проголосовали 315 народных депутатов. Документ закрепил государственный суверенитет Украины, ее территориальную целостность, демократическое устройство, права и свободы человека, а также определил украинский язык как государственный.

Также 28 июня День молодежных и детских общественных организаций Украины. Выпадает на последнее воскресенье июня. Праздник был установлен Указом Президента Украины от 27 июня 2008 с целью поддержки детского и молодежного общественного движения и поощрения общественно полезных инициатив.

А еще 28 июня Международный день пирсинга. Праздник посвящен искусству пирсинга, культуре модификации тела и популяризации безопасных стандартов проведения этой процедуры. Дату выбрали неслучайно: 28 июня родился Джим Уорд (Jim Ward), которого считают основателем современного западного пирсинга. В 1978 году он открыл в Калифорнии первую профессиональную студию пирсинга The Gauntlet и внес значительный вклад в развитие техник, украшений и правил безопасности в этой сфере.

28 июня празднуют Международный день социального бизнеса. Инициатором этого дня стал Мухаммад Юнус — основатель концепции социального бизнеса и Yunus Centre. Впервые Международный день социального бизнеса провели в 2010 году в Дакке.

Какой сегодня церковный праздник

28 июня верующие празднуют Перенесение мощей святых бессеребренков Кира и Иоанна. Перенос их честных мощей из города Канопа в Александрию в 412 году. Это событие произошло при содействии святителя Кирилла Александрийского, чтобы утвердить христианскую веру среди местного населения. Святые Кир и Иоанн жили в III-IV веках. Кир был врачом, который бесплатно лечил людей, а Иван — воином, ставшим его верным сподвижником. Во времена гонений императора Диоклетиана они приняли мученическую смерть за Христа.

Календарь важных событий за 28 июня

1389 год — на Косовом поле происходит одно из самых известных битв средневековых Балкан — столкновение между сербскими войсками и Османской империей;

1569 год — в городе Люблине заключают унию, объединившую Польское Королевство с Великим княжеством Литовским в единое федеративное государство — Речь Посполитую;

1635 год — Франция закрепляет свои колониальные интересы в Карибском бассейне, основав колонию Гваделупа;

1644 год — на театральной сцене впервые появляется Жан Батист Поклен под псевдонимом Мольер;

1648 нрд — Семен Дежнев отправляется в свою обширную экспедицию, которая завершается открытием Северного морского пути;

1651 год — начинается Берестецкая битва — грандиозное противостояние войск Богдана Хмельницкого с армией Речи Посполитой под предводительством короля Яна II Казимира;

1663 год — в Нежине проходит Черная рада, по результатам которой гетманом Левобережной Украины выбирают промосковски ориентированного Ивана Брюховецкого;

1778 год — во время Войны за независимость США происходит Монмутское побоище — одно из решающих сражений между американскими колонистами и британскими войсками;

1812 год — армия Наполеона Бонапарта входит в Вильно, начав масштабное вторжение на территорию Российской империи;

1902 год — Конгресс США предоставляет президенту полномочия на приобретение прав у французской «Панамской компании» и заключение соглашения с Колумбией по строительству Панамского канала;

1914 год — в Сараево покушаются на эрцгерцога Франца Фердинанда — престолонаследника Австро-Венгрии, его смерть становится формальным поводом к началу Первой мировой войны;

1917 год — Малая Рада формирует первое украинское правительство — Генеральный Секретариат, положив начало государственному устройству УНР;

1919 год — подписывают Версальский договор, официально завершающий Первую мировую войну и начавший новую политическую карту Европы;

1934 год — в США принимают закон Фрейзера-Лемке, направленный на поддержку фермеров, страдавших долговым кризисом в годы Великой депрессии;

1941 год — создают первый отряд Полесской Сечи — вооруженного формирования УПА под руководством Тараса Бульбы-Боровца;

1956 год — в польском городе Познань вспыхивают массовые протесты рабочих, вышедших под лозунгами «Свободы! Хлеба! Бога! Прочь коммунизм!»;

1988 год — Папа Иоанн Павел II обнародует апостольскую конституцию «Pastor Bonus»;

1989 год — в Киеве проходит прощальный матч легендарного футболиста Олега Блохина, в котором сборная СССР играет против сборной мира;

1992 год — корабль «Сигнальщик» становится первым на Черном море, поднимающим украинский национальный флаг, подтвердив государственный суверенитет Украины на море;

1996 год — после непрерывного 23-часового заседания Верховная Рада Украины принимает Конституцию Украины;

2012 год — Генеральная Ассамблея ООН официально провозглашает 20 марта Международным днем счастья.

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