Определились все участники плей-офф Чемпионата мира по футболу-2026

Стали известны все пары участников 1/16 финала ЧМ-2026.

Фото: givemesport.com

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В ночь на 28 июня завершился групповой этап Чемпионата мира по футболу 2026 года, и стали известны все 32 сборные, вышедшие в плей-офф турнира.

Список участников 1/16 финала:

Германия, Парагвай, Франция, Швеция, Южная Африка, Канада, Нидерланды, Марокко, Португалия, Хорватия, Испания, Австрия, США, Босния и Герцеговина, Сенегал, Бразилия, Япония, Кот-д'Ивуар, Норвегия, Мексика, Эквадор, Англия, ДР Конго, Австралия, Аргентина, Кабо-Верде, Египет, Швейцария, Алжир, Колумбия, Гана, Бельгия.

Расписание матчей 1/16 финала ЧМ-2026

Национальные сборные ЮАР и Канады сыграют 28 июня, тогда как Нидерланды встретятся с Марокко 30 июня. Сборная Португалии поборется со сборной Хорватии 3 июля, а Испания сойдется в поединке с Австрией 2 июля. В этот же день, 2 июля, США сыграют с Боснией и Герцеговиной, а Бельгия проведет матч против Сенегала 1 июля.

Кроме того, состоятся матчи:

Бразилия — Япония (29 июня),

Кот-д'Ивуар — Норвегия (30 июня),

Мексика — Эквадор (1 июля),

Англия — ДР Конго (1 июля),

Австралия — Египет (3 июля),

Швейцария — Алжир (3 июля),

Колумбия — Гана (4 июля),

Аргентина — Кабо-Верде (4 июля).

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