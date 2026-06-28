Визначились усі учасники плей-офф Чемпіонату світу з футболу-2026

Стали відомі усі пари учасників 1/16 фіналу ЧС-2026.

Фото: givemesport.com

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У ніч на 28 червня завершився груповий етап Чемпіонату світу з футболу 2026 та стали відомі всі 32 збірні, що вийшли до плей-офф турніру.

Список учасників 1/16 фіналу:

Німеччина, Парагвай, Франція, Швеція, Південна Африка, Канада, Нідерланди, Марокко, Португалія, Хорватія, Іспанія, Австрія, США, Боснія та Герцеговина, Сенегал, Бразилія, Японія, Кот-д'Івуар, Норвегія, Мексика, Еквадор, Англія, Єгипет, Швейцарія, Алжир, Колумбія, Гана, Бельгія.

Розклад матчів 1/16 фіналу ЧС-2026

Національні команди ПАР та Канади зіграють 28 червня, тоді як Нідерланди зустрінуться із Марокко 30 червня. Збірна Португалії побореться зі збірною Хорватії 3 липня, а Іспанія зійдеться у поєдинку з Австрією 2 липня. Цього ж дня, 2 липня, США зіграють із Боснією та Герцеговиною, а Бельгія проведе матч проти Сенегалу 1 липня.

Крім того, відбудуться матчі:

Бразилія - ​​Японія (29 червня),

Кот-д'Івуар - Норвегія (30 червня),

Мексика - Еквадор (1 липня),

Англія - ​​ДР Конго (1 липня),

Австралія – Єгипет (3 липня),

Швейцарія – Алжир (3 липня),

Колумбія – Гана (4 липня),

Аргентина – Кабо-Верде (4 липня).

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