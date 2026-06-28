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Джули Дэвис завершила дипмиссию в Украине в должности временной поверенной США

08:30, 28 июня 2026
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Глава МИД выразил благодарность Джули Дэвис за ее личный вклад в развитие активного политического диалога между Украиной и США.
Джули Дэвис завершила дипмиссию в Украине в должности временной поверенной США
Фото: МИД
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Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига принял временную поверенную в делах США в Украине Джули Дэвис по случаю завершения ее дипломатической миссии в Украине. Об этом сообщило МИД.

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Отмечается, что во время встречи собеседники обсудили актуальную ситуацию в сфере безопасности и мирные усилия. Андрей Сибига подчеркнул важность активной роли и лидерства Соединенных Штатов в продвижении мирного процесса и достижении всеобъемлющего и устойчивого мира.

Глава МИД выразил благодарность Джули Дэвис за ее личный вклад в развитие активного политического диалога между Украиной и Соединенными Штатами, а также за эффективное взаимодействие в важный для Украины период.

«Мы благодарны Соединенным Штатам за неизменную поддержку Украины и украинского народа. Высоко ценим ваш личный вклад в развитие украинско-американского стратегического партнерства. Сегодня особенно важно сохранять высокую динамику нашего сотрудничества и совместно принимать проактивные решения, которые будут приближать всеобъемлющий и прочный мир для Украины», — подчеркнул Андрей Сибига.

Министр отметил важность недавней встречи Президента Украины Владимира Зеленского и Президента США Дональда Трампа во Франции во время саммита G7, которая подтвердила общее стремление Украины и США к дальнейшему укреплению стратегического партнерства и координации усилий для достижения мира.

Отдельно Андрей Сибига выразил благодарность американскому народу за солидарность с Украиной и подчеркнул важность сохранения двухпартийной поддержки Украины в Соединенных Штатах.

Министр пожелал Джули Дэвис успехов в дальнейшей дипломатической деятельности, а также поздравил Соединенные Штаты Америки с приближением 250-летия независимости, пожелав американскому народу мира и процветания.

«Украина высоко ценит дружбу с Соединенными Штатами. Убежден, что наше стратегическое партнерство и в дальнейшем будет укрепляться на благо наших государств и народов, а также общего дела защиты свободы, демократии и международного права», — отметил глава МИД Украины.

Фото: МИД

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США МИД Украина Андрей Сибига

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