  1. В Украине

Временная поверенная США в Украине Джули Дэвис покинет должность: в Госдепе назвали причину

08:15, 29 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Джули Дэвис была на должности временной поверенной в делах США в Украине с мая 2025 года.
Фото: U.S. Embassy Kyiv Ukraine
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Временная поверенная в делах США в Украине Джули Дэвис в ближайшие недели покинет должность в Киеве.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По данным Financial Times, причиной стали разногласия с президентом Дональдом Трампом относительно политики в отношении Украины. Представитель Госдепа Томми Пиготт подтвердил отставку Дэвис, но опроверг причину, пишет Суспільне.

28 апреля издание Financial Times со ссылкой на осведомленные источники сообщало, что Дэвис разочаровалась в своей роли после того, как Трамп решил сократить поддержку Украины. Источники издания утверждают, что дипломат уже уведомила Государственный департамент США о намерении уйти в отставку и завершить тридцатилетнюю карьеру на государственной службе.

В Государственном департаменте США опровергли, что Дэвис уходит в отставку из-за разногласий с Трампом. Представитель ведомства Томми Пиготт заявил, что дипломат была последовательной сторонницей усилий администрации Трампа по достижению мира между Россией и Украиной и уходит в отставку после 30-летней карьеры кадрового сотрудника дипломатической службы. По его словам, Дэвис покинет Киев в июне 2026 года.

Джули Дэвис заняла должность временной поверенной в делах США в Украине в мае 2025 года. До этого она была послом США на Кипре.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США Украина

Лента новостей

Блоги

Публикации

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]