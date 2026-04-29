Временная поверенная США в Украине Джули Дэвис покинет должность: в Госдепе назвали причину

Джули Дэвис была на должности временной поверенной в делах США в Украине с мая 2025 года.

Фото: U.S. Embassy Kyiv Ukraine

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Временная поверенная в делах США в Украине Джули Дэвис в ближайшие недели покинет должность в Киеве.

По данным Financial Times, причиной стали разногласия с президентом Дональдом Трампом относительно политики в отношении Украины. Представитель Госдепа Томми Пиготт подтвердил отставку Дэвис, но опроверг причину, пишет Суспільне.

28 апреля издание Financial Times со ссылкой на осведомленные источники сообщало, что Дэвис разочаровалась в своей роли после того, как Трамп решил сократить поддержку Украины. Источники издания утверждают, что дипломат уже уведомила Государственный департамент США о намерении уйти в отставку и завершить тридцатилетнюю карьеру на государственной службе.

В Государственном департаменте США опровергли, что Дэвис уходит в отставку из-за разногласий с Трампом. Представитель ведомства Томми Пиготт заявил, что дипломат была последовательной сторонницей усилий администрации Трампа по достижению мира между Россией и Украиной и уходит в отставку после 30-летней карьеры кадрового сотрудника дипломатической службы. По его словам, Дэвис покинет Киев в июне 2026 года.

Джули Дэвис заняла должность временной поверенной в делах США в Украине в мае 2025 года. До этого она была послом США на Кипре.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.