  1. В Україні

Тимчасова повірена США в Україні Джулі Девіс залишить посаду: у Держдепі назвали причину

08:15, 29 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Джулі Девіс була на посаді тимчасової повіреної у справах США в Україні з травня 2025 року.
Фото: U.S. Embassy Kyiv Ukraine
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Тимчасова повірена у справах США в Україні Джулі Девіс найближчими тижнями залишить посаду в Києві.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За даними Financial Times, причиною стали розбіжності з президентом Дональдом Трампом щодо політики стосовно України. Речник Держдепу Томмі Пігот підтвердив відставку Девіс, але заперечив причину, пише Суспільне.

28 квітня видання Financial Times із посиланням на обізнані джерела повідомляло, що Девіс розчарувалася у своїй ролі після того, як Трамп вирішив скоротити підтримку України. Джерела видання стверджують, що дипломатка вже повідомила Державний департамент США про намір піти у відставку та завершити тридцятирічну кар'єру на державній службі.

У Державному департаменті США заперечили, що Девіс іде у відставку через розбіжності з Трампом. Речник відомства Томмі Піґотт заявив, що дипломатка була послідовною прихильницею зусиль адміністрації Трампа щодо досягнення миру між Росією та Україною та йде у відставку після 30-річної кар'єри кадрового співробітника дипломатичної служби. За його словами, Девіс залишить Київ у червні 2026 року.

Джулі Девіс обійняла посаду тимчасової повіреної у справах США в Україні в травні 2025 року. До цього вона була послом США на Кіпрі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США Україна

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Що чекає на держслужбовців, які не встигнуть пройти конкурс за новим графіком

Відсутність єдиної бази даних результатів оцінювання держслужбовців може стати шпариною для потенційних маніпуляцій у системі державної служби.

Доходи населення індексуватимуть по новому: Мінсоцполітики пропонує зміни до діючого порядку

Проєкт акта передбачає приведення у відповідність до законодавства переліків грошових доходів населення, які підлягають індексації.

Боржників не звільнять від інфляції: у Раді пропонують уніфікувати правила стягнення втрат

В Раді хочуть уточнити правила стягнення інфляційних втрат під час війни та закріпити єдиний підхід до відповідальності боржників за прострочення.

Україна створює власний хаб для інвестиційних спорів: що передбачає новий закон про комерційний арбітраж

Оновлений Закон про МКАС не лише розширює перелік спорів, які можна вирішувати в Україні, а й модернізує процедури призначення арбітрів.

Для призупинення трудового договору роботодавцю потрібно довести неможливість забезпечити працівника роботою, а не лише факт війни — ВС

Сам факт війни та зменшення діяльності не є підставою для призупинення трудового договору без доведення неможливості працювати з обох сторін — ВС.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]