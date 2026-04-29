Тимчасова повірена США в Україні Джулі Девіс залишить посаду: у Держдепі назвали причину

Джулі Девіс була на посаді тимчасової повіреної у справах США в Україні з травня 2025 року.

Тимчасова повірена у справах США в Україні Джулі Девіс найближчими тижнями залишить посаду в Києві.

За даними Financial Times, причиною стали розбіжності з президентом Дональдом Трампом щодо політики стосовно України. Речник Держдепу Томмі Пігот підтвердив відставку Девіс, але заперечив причину, пише Суспільне.

28 квітня видання Financial Times із посиланням на обізнані джерела повідомляло, що Девіс розчарувалася у своїй ролі після того, як Трамп вирішив скоротити підтримку України. Джерела видання стверджують, що дипломатка вже повідомила Державний департамент США про намір піти у відставку та завершити тридцятирічну кар'єру на державній службі.

У Державному департаменті США заперечили, що Девіс іде у відставку через розбіжності з Трампом. Речник відомства Томмі Піґотт заявив, що дипломатка була послідовною прихильницею зусиль адміністрації Трампа щодо досягнення миру між Росією та Україною та йде у відставку після 30-річної кар'єри кадрового співробітника дипломатичної служби. За його словами, Девіс залишить Київ у червні 2026 року.

Джулі Девіс обійняла посаду тимчасової повіреної у справах США в Україні в травні 2025 року. До цього вона була послом США на Кіпрі.

