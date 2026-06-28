Россия атаковала Киев баллистикой: в Дарницком районе вспыхнули пожары, есть пострадавшие

Власти Киева рассказали о последствиях ракетной атаки на столицу.

Фото: korrespondent.net

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В ночь на 28 июня российские войска атаковали Киев баллистическими ракетами. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Как сообщил глава КГВА Тимур Ткаченко, в Дарницком районе по нескольким адресам возникли пожары в результате атаки.

«Пожар возле жилого дома, по другому адресу горит СТО. Также горит нежилое здание. Уточняем информацию о пострадавших», — заявил он.

Тимур Ткаченко добавил, что в результате вражеской атаки пострадало два человека.

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