Россия атаковала Киев баллистикой: в Дарницком районе вспыхнули пожары, есть пострадавшие
08:12, 28 июня 2026
Власти Киева рассказали о последствиях ракетной атаки на столицу.
Фото: korrespondent.net
В ночь на 28 июня российские войска атаковали Киев баллистическими ракетами. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
Как сообщил глава КГВА Тимур Ткаченко, в Дарницком районе по нескольким адресам возникли пожары в результате атаки.
«Пожар возле жилого дома, по другому адресу горит СТО. Также горит нежилое здание. Уточняем информацию о пострадавших», — заявил он.
Тимур Ткаченко добавил, что в результате вражеской атаки пострадало два человека.
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