Росія атакувала Київ балістикою: у Дарницькому районі спалахнули пожежі, є постраждалі
08:12, 28 червня 2026
Влада Києва розповіла про наслідки ракетної атаки на столицю.
Фото: korrespondent.net
У ніч проти 28 червня російські війська атакували Київ балістичними ракетами. Про це поінформували Повітряні Сили ЗСУ.
Як повідомив голова КМВА Тимур Ткаченко, у Дарницькому районі за декількома адресами були пожежі внаслідок атаки.
«Пожежа біля житлового будинку, за іншою адресою горить СТО. Також горить нежитлова будівля. Уточнюємо інформацію про постраждалих», - заявив він.
Тимур Ткаченко додав, що внаслідок ворожої атаки постраждало дві людини.
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