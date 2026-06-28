Росія атакувала Київ балістикою: у Дарницькому районі спалахнули пожежі, є постраждалі

Влада Києва розповіла про наслідки ракетної атаки на столицю.

Фото: korrespondent.net

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У ніч проти 28 червня російські війська атакували Київ балістичними ракетами. Про це поінформували Повітряні Сили ЗСУ.

Як повідомив голова КМВА Тимур Ткаченко, у Дарницькому районі за декількома адресами були пожежі внаслідок атаки.

«Пожежа біля житлового будинку, за іншою адресою горить СТО. Також горить нежитлова будівля. Уточнюємо інформацію про постраждалих», - заявив він.

Тимур Ткаченко додав, що внаслідок ворожої атаки постраждало дві людини.

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