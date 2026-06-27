Президент Сербії Александар Вучич оголосив про відставку та дострокові вибори

Вучич залишить посаду протягом найближчих тижнів, хоча його повноваження спливають лише у 2027 році.

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Президент Сербії Александар Вучич заявив, що піде у відставку протягом найближчих кількох тижнів та оголосить дострокові президентські й парламентські вибори. Про це він повідомив 27 червня під час мітингу своїх прихильників у Белграді.

«Я буду президентом ще лише кілька тижнів, а потім піду у відставку», — заявив Вучич, передає Reuters.

Другий і, відповідно до Конституції Сербії, останній президентський термін Вучича мав завершитися лише в середині 2027 року.

Президент також повідомив, що допоможе своїй Сербській прогресивній партії (СПП) здобути перемогу на виборах, зокрема на дострокових парламентських, які спочатку були заплановані на 2027 рік.

Водночас Вучич не уточнив, коли саме подасть у відставку та коли може розпустити парламент, що є необхідною умовою для проведення дострокових парламентських виборів.

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