ВЛК визнала придатним чоловіка, який раніше був виключений з військового обліку: чи вдалося оскаржити висновок

Позивач стверджував, що ще у 2021 році його виключили з військового обліку, однак у 2025 році ВЛК повторно визнала його придатним до військової служби.

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Другий апеляційний адміністративний суд залишив без задоволення позов чоловіка, який просив скасувати висновок ВЛК про його придатність до військової служби, поновити відомості про виключення з військового обліку та внести відповідні зміни до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Суд дійшов висновку, що у цій справі позивач мав спочатку скористатися передбаченою Положенням № 402 процедурою перегляду постанови ВЛК у комісіях вищого рівня, а вже після цього, за наявності відповідного рішення, звертатися до суду.

Обставини справи

Позивач мав тимчасове посвідчення військовозобов’язаного, видане у 2021 році, згідно з яким його було визнано непридатним до військової служби та виключено з військового обліку.

У серпні 2025 року Полтавський окружний адміністративний суд в іншій справі визнав протиправною бездіяльність ТЦК щодо невнесення до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів відомостей про виключення позивача з військового обліку ще у 2021 році та зобов’язав внести відповідний запис.

Водночас ще до набрання цим рішенням законної сили, 9 квітня 2025 року, позивач пройшов новий медичний огляд. Позаштатна постійно діюча ВЛК оформила довідку, якою визнала його придатним до військової служби на особливий період. На підставі цього чоловіка поставили на військовий облік і видали військовий квиток. Саме ці дії він оскаржив у новому адміністративному процесі.

Позиція позивача

В апеляційній скарзі позивач зазначав, що на момент проходження ВЛК він уже був особою, виключеною з військового обліку, а тому не належав до кола осіб, щодо яких могла проводитися військово-лікарська експертиза як стосовно військовозобов’язаного.

Також він стверджував, що відсутність відповідного запису в Реєстрі не змінює його правового статусу, а лише свідчить про неналежне виконання ТЦК обов’язку щодо своєчасного внесення інформації.

Крім того, на думку позивача, суд першої інстанції неправильно оцінив рішення ВЛК 2021 року, застосувавши редакцію Положення № 402 та Розкладу хвороб, які діяли вже у 2025 році.

Чому апеляційний суд відмовив

Колегія суддів погодилася з рішенням суду першої інстанції та залишила позов без задоволення.

Суд звернув увагу, що Положення про військово-лікарську експертизу передбачає спеціальний механізм перегляду постанов ВЛК. У цій справі суд дійшов висновку, що позивач мав спочатку звернутися зі скаргою до ВЛК вищого рівня, а вже після проходження цієї процедури, за наявності відповідного рішення, оскаржувати його в суді.

Апеляційний суд встановив, що позивач не надав доказів звернення до регіональної ВЛК або до Центральної військово-лікарської комісії щодо перегляду висновку від 9 квітня 2025 року.

На думку суду, недотримання передбаченої Положенням № 402 процедури перегляду постанови ВЛК стало самостійною підставою для відмови у задоволенні позову. При цьому колегія послалася, зокрема, на правові висновки Верховного Суду, викладені у постановах від 26 лютого 2025 року у справах № 600/3273/22-а та № 240/13173/22.

Межі судового контролю за рішеннями ВЛК

Апеляційний суд також нагадав усталену практику Верховного Суду, відповідно до якої адміністративний суд не вправі самостійно оцінювати правильність медичних висновків ВЛК чи визначати придатність особи до військової служби.

Предметом судового контролю є насамперед дотримання процедури прийняття рішення. Натомість встановлення діагнозу, визначення ступеня придатності до військової служби та застосування Розкладу хвороб належать до повноважень військово-лікарських комісій, а не суду.

Щодо записів у Реєстрі

Суд також відмовив у вимозі вилучити інформацію про постанову ВЛК із Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Колегія зазначила, що постанова ВЛК від 9 квітня 2025 року залишалася чинною, відомостей про її скасування або перегляд у встановленому порядку не було. За таких обставин справи 440/1355/26 суд дійшов висновку, що підстав для виключення відповідних відомостей із Реєстру немає, а органи, які ведуть Реєстр, повинні враховувати чинну постанову ВЛК при веденні військового обліку.

Рішення суду

Другий апеляційний адміністративний суд залишив апеляційну скаргу без задоволення, а рішення Полтавського окружного адміністративного суду — без змін. Постанова набрала законної сили з дня її ухвалення та не підлягає касаційному оскарженню, крім випадків, передбачених пунктом 2 частини 5 статті 328 Кодексу адміністративного судочинства України.

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