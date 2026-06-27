  1. Судебная практика
  2. / В Украине

ВВК признала годным мужчину, который ранее был исключен с воинского учета: удалось ли оспорить заключение

21:43, 27 июня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Истец утверждал, что еще в 2021 году его исключили с воинского учета, однако в 2025 году ВВК повторно признала его годным к военной службе.
ВВК признала годным мужчину, который ранее был исключен с воинского учета: удалось ли оспорить заключение
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Второй апелляционный административный суд оставил без удовлетворения иск мужчины, который просил отменить заключение ВВК о его пригодности к военной службе, восстановить сведения об исключении с воинского учета и внести соответствующие изменения в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов. Суд пришел к выводу, что по данному делу истец должен был сначала воспользоваться предусмотренной Положением № 402 процедурой пересмотра постановления ВВК в комиссиях высшего уровня, а уже после этого, при наличии соответствующего решения, обращаться в суд.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Обстоятельства дела

Истец имел временное удостоверение военнообязанного, выданное в 2021 году, согласно которому он был признан непригодным к военной службе и исключен с воинского учета.

В августе 2025 года Полтавский окружной административный суд по другому делу признал противоправным бездействие ТЦК по невнесению в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов сведений об исключении истца с воинского учета еще в 2021 году и обязал внести соответствующую запись.

Вместе с тем еще до вступления этого решения в законную силу, 9 апреля 2025 года, истец прошел новый медицинский осмотр. Внештатная постоянно действующая ВВК оформила справку, которой признала его пригодным к военной службе в особый период. На основании этого мужчину поставили на воинский учет и выдали военный билет. Именно эти действия он обжаловал в новом административном процессе.

Позиция истца

В апелляционной жалобе истец указывал, что на момент прохождения ВВК он уже являлся лицом, исключенным с воинского учета, а потому не относился к кругу лиц, в отношении которых могла проводиться военно-врачебная экспертиза как в отношении военнообязанного.

Также он утверждал, что отсутствие соответствующей записи в Реестре не изменяет его правового статуса, а лишь свидетельствует о ненадлежащем исполнении ТЦК обязанности по своевременному внесению информации.

Кроме того, по мнению истца, суд первой инстанции неправильно оценил решение ВВК 2021 года, применив редакцию Положения № 402 и Расписания болезней, действовавшие уже в 2025 году.

Почему апелляционный суд отказал

Коллегия судей согласилась с решением суда первой инстанции и оставила иск без удовлетворения.

Суд обратил внимание, что Положение о военно-врачебной экспертизе предусматривает специальный механизм пересмотра постановлений ВВК. По данному делу суд пришел к выводу, что истец должен был сначала обратиться с жалобой в ВВК высшего уровня, а уже после прохождения этой процедуры, при наличии соответствующего решения, обжаловать его в суде.

Апелляционный суд установил, что истец не представил доказательств обращения в региональную ВВК либо в Центральную военно-врачебную комиссию по вопросу пересмотра заключения от 9 апреля 2025 года.

По мнению суда, несоблюдение предусмотренной Положением № 402 процедуры пересмотра постановления ВВК стало самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении иска. При этом коллегия сослалась, в частности, на правовые выводы Верховного Суда, изложенные в постановлениях от 26 февраля 2025 года по делам № 600/3273/22-а и № 240/13173/22.

Пределы судебного контроля за решениями ВВК

Апелляционный суд также напомнил устоявшуюся практику Верховного Суда, согласно которой административный суд не вправе самостоятельно оценивать правильность медицинских заключений ВВК либо определять пригодность лица к военной службе.

Предметом судебного контроля является прежде всего соблюдение процедуры принятия решения. В то же время установление диагноза, определение степени пригодности к военной службе и применение Расписания болезней относятся к полномочиям военно-врачебных комиссий, а не суда.

Относительно записей в Реестре

Суд также отказал в требовании исключить информацию о постановлении ВВК из Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов.

Коллегия отметила, что постановление ВВК от 9 апреля 2025 года оставалось действующим, сведения о его отмене либо пересмотре в установленном порядке отсутствовали. При таких обстоятельствах дела № 440/1355/26 суд пришел к выводу, что оснований для исключения соответствующих сведений из Реестра нет, а органы, ведущие Реестр, должны учитывать действующее постановление ВВК при ведении воинского учета.

Решение суда

Второй апелляционный административный суд оставил апелляционную жалобу без удовлетворения, а решение Полтавского окружного административного суда — без изменений. Постановление вступило в законную силу со дня его принятия и не подлежит кассационному обжалованию, кроме случаев, предусмотренных пунктом 2 части 5 статьи 328 Кодекса административного судопроизводства Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд апелляция апелляционные суды мобилизация ВВК военнообязанный военная служба медосмотр

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Может ли собственник квартиры не вернуть залог арендатору из-за царапины на мебели: что говорит суд

Аренда жилья нередко завершается конфликтами по поводу залога, который собственники не всегда соглашаются возвращать.

После выезда из временно окупированных территорий можна потерять пенсию — без обязательной идентификации выплат не будет

В 2026 году Пенсионный фонд Украины продолжает действие механизма обязательной физической идентификации для отдельных категорий получателей пенсий и страховых выплат.

Незаконная мобилизация — не приговор: разбор успешного кейса, где суд обязал исключить военного из списков

Эффективный способ защиты: отмена индивидуального акта как путь к признанию незаконной мобилизации отмененной.

Нескольких часов на подготовку к рассмотрению недостаточно для справедливого суда: как дело о мелком хулиганстве оказалось в ЕСПЧ

ЕСПЧ в деле против Украины констатировал нарушение права на справедливый суд из-за ускоренного рассмотрения дела о мелком хулиганстве.

НБУ отменяет анонимные пополнения через терминалы: подтвердить операции можно будет только через мобильный телефон

Банк финансовой инклюзии и новые правила для терминалов: гид для пользователей.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]