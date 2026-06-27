ВВК признала годным мужчину, который ранее был исключен с воинского учета: удалось ли оспорить заключение

Истец утверждал, что еще в 2021 году его исключили с воинского учета, однако в 2025 году ВВК повторно признала его годным к военной службе.

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Второй апелляционный административный суд оставил без удовлетворения иск мужчины, который просил отменить заключение ВВК о его пригодности к военной службе, восстановить сведения об исключении с воинского учета и внести соответствующие изменения в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов. Суд пришел к выводу, что по данному делу истец должен был сначала воспользоваться предусмотренной Положением № 402 процедурой пересмотра постановления ВВК в комиссиях высшего уровня, а уже после этого, при наличии соответствующего решения, обращаться в суд.

Обстоятельства дела

Истец имел временное удостоверение военнообязанного, выданное в 2021 году, согласно которому он был признан непригодным к военной службе и исключен с воинского учета.

В августе 2025 года Полтавский окружной административный суд по другому делу признал противоправным бездействие ТЦК по невнесению в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов сведений об исключении истца с воинского учета еще в 2021 году и обязал внести соответствующую запись.

Вместе с тем еще до вступления этого решения в законную силу, 9 апреля 2025 года, истец прошел новый медицинский осмотр. Внештатная постоянно действующая ВВК оформила справку, которой признала его пригодным к военной службе в особый период. На основании этого мужчину поставили на воинский учет и выдали военный билет. Именно эти действия он обжаловал в новом административном процессе.

Позиция истца

В апелляционной жалобе истец указывал, что на момент прохождения ВВК он уже являлся лицом, исключенным с воинского учета, а потому не относился к кругу лиц, в отношении которых могла проводиться военно-врачебная экспертиза как в отношении военнообязанного.

Также он утверждал, что отсутствие соответствующей записи в Реестре не изменяет его правового статуса, а лишь свидетельствует о ненадлежащем исполнении ТЦК обязанности по своевременному внесению информации.

Кроме того, по мнению истца, суд первой инстанции неправильно оценил решение ВВК 2021 года, применив редакцию Положения № 402 и Расписания болезней, действовавшие уже в 2025 году.

Почему апелляционный суд отказал

Коллегия судей согласилась с решением суда первой инстанции и оставила иск без удовлетворения.

Суд обратил внимание, что Положение о военно-врачебной экспертизе предусматривает специальный механизм пересмотра постановлений ВВК. По данному делу суд пришел к выводу, что истец должен был сначала обратиться с жалобой в ВВК высшего уровня, а уже после прохождения этой процедуры, при наличии соответствующего решения, обжаловать его в суде.

Апелляционный суд установил, что истец не представил доказательств обращения в региональную ВВК либо в Центральную военно-врачебную комиссию по вопросу пересмотра заключения от 9 апреля 2025 года.

По мнению суда, несоблюдение предусмотренной Положением № 402 процедуры пересмотра постановления ВВК стало самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении иска. При этом коллегия сослалась, в частности, на правовые выводы Верховного Суда, изложенные в постановлениях от 26 февраля 2025 года по делам № 600/3273/22-а и № 240/13173/22.

Пределы судебного контроля за решениями ВВК

Апелляционный суд также напомнил устоявшуюся практику Верховного Суда, согласно которой административный суд не вправе самостоятельно оценивать правильность медицинских заключений ВВК либо определять пригодность лица к военной службе.

Предметом судебного контроля является прежде всего соблюдение процедуры принятия решения. В то же время установление диагноза, определение степени пригодности к военной службе и применение Расписания болезней относятся к полномочиям военно-врачебных комиссий, а не суда.

Относительно записей в Реестре

Суд также отказал в требовании исключить информацию о постановлении ВВК из Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов.

Коллегия отметила, что постановление ВВК от 9 апреля 2025 года оставалось действующим, сведения о его отмене либо пересмотре в установленном порядке отсутствовали. При таких обстоятельствах дела № 440/1355/26 суд пришел к выводу, что оснований для исключения соответствующих сведений из Реестра нет, а органы, ведущие Реестр, должны учитывать действующее постановление ВВК при ведении воинского учета.

Решение суда

Второй апелляционный административный суд оставил апелляционную жалобу без удовлетворения, а решение Полтавского окружного административного суда — без изменений. Постановление вступило в законную силу со дня его принятия и не подлежит кассационному обжалованию, кроме случаев, предусмотренных пунктом 2 части 5 статьи 328 Кодекса административного судопроизводства Украины.

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