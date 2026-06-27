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Какие сертификаты подтверждают знание английского языка для кандидатов на госслужбу — определен перечень

20:13, 27 июня 2026
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Кандидатам на отдельные государственные должности утвердили перечень документов для подтверждения знания английского языка.
Какие сертификаты подтверждают знание английского языка для кандидатов на госслужбу — определен перечень
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Прежде чем претендовать на ряд государственных должностей, кандидаты должны не только подтвердить необходимый уровень владения английским языком, но и предоставить документ, который официально признается государством. Кабмин утвердил перечень таких документов, определив, какие именно сертификаты будут приниматься при конкурсах и назначениях, а также с каких дат новые правила будут применяться к различным категориям должностей.

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В частности, правительство постановлением №816 утвердило перечень документов, подтверждающих уровень владения английским языком лицами, претендующими на занятие отдельных должностей.

Документ, с которым ознакомилась «Судебно-юридическая газета», принят в соответствии с частью первой статьи 4 Закона Украины «О применении английского языка в Украине».

Какие документы будут подтверждать уровень английского языка

Подтвердить знание английского языка можно одним из следующих документов:

  • государственным сертификатом, выданным по результатам специального экзамена, организацию проведения которого осуществляет центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере образования и науки, а проведение обеспечивает уполномоченное государственное учреждение;
  • одним из международных сертификатов, если он является действительным и его подлинность можно проверить в электронном виде.

В утвержденный перечень международных сертификатов вошли:

  • Aptis ESOL General;
  • Aptis ESOL Advanced;
  • Aptis ESOL for Teachers;
  • Cambridge English Skills Test General;
  • Cambridge English Skills Test Business;
  • Cambridge English Qualifications;
  • IELTS General Training;
  • IELTS Academic;
  • IELTS for UKVI;
  • LanguageCert ESOL;
  • LanguageCert Academic;
  • LanguageCert General;
  • LanguageCert Academic SELT for UKVI;
  • LanguageCert General SELT for UKVI;
  • Michigan English Test (MET);
  • Oxford Test of English;
  • Oxford Test of English Advanced;
  • PTE Academic;
  • PTE Academic UKVI;
  • PTE Core;
  • TOEFL iBT;
  • TOEFL PBT;
  • ISE (Integrated Skills in English).

Все международные сертификаты должны оставаться действительными, а также предусматривать возможность электронной проверки их подлинности.

Когда можно использовать сертификат другого официального языка ЕС

Также предусмотрено отдельное исключение для кандидатов на должности в сфере образования и науки.

В определенных случаях подтвердить соответствующий уровень можно международным сертификатом о владении другим официальным языком Европейского Союза (кроме английского).

Такой документ должен:

  • соответствовать уровням Общеевропейских рекомендаций по языковому образованию (CEFR);
  • быть выдан уполномоченным экзаменационным учреждением или организацией в соответствии с законодательством государства ее местонахождения;
  • предусматривать электронную проверку подлинности;
  • быть действительным.

Когда постановление начнет применяться

Постановление будет применяться в зависимости от категории должности.

Для кандидатов на должности государственной службы категории «А», председателей местных государственных администраций, их первых заместителей и заместителей — со дня вступления в силу постановления Кабмина от 1 апреля 2026 года №415.

Для кандидатов на другие должности, определенные пунктами 2 и 5–11 части первой статьи 3 Закона «О применении английского языка в Украине», — со дня вступления в силу постановления Кабмина от 1 апреля 2026 года №425.

Для лиц, претендующих на должности, определенные частью второй статьи 3 указанного Закона, новые правила применяются с 27 июня 2026 года.

Для кандидатов на отдельные воинские должности — со дня вступления в силу постановления Кабмина от 27 декабря 2024 года №1522, которым установлен перечень должностей военнослужащих, кандидаты на занятие которых из числа военнослужащих по контракту обязаны владеть английским языком.

Будут ли действительны сертификаты, полученные ранее

Кабмин отдельно определил, что документы, подтверждающие уровень владения английским языком и выданные до начала применения настоящего постановления, могут использоваться для подтверждения знания языка в течение всего срока их действия.

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правительство Кабинет Министров Украины

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