Имеет ли ТЦК право обратиться в полицию, если военнообязанный не явился по повестке

Ключевым в деле стал вопрос, может ли ТЦК обратиться в полицию до составления протокола об административном правонарушении.

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Третий апелляционный административный суд пришел к выводу, что подтвержденный факт неявки военнообязанного по повестке дает ТЦК основания обратиться в Нацполицию с обращением о доставлении лица для составления протокола об административном правонарушении. При этом отсутствие на момент такого обращения составленного протокола или постановления по делу об административном правонарушении само по себе не свидетельствует о противоправности действий территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Коллегия судей отменила решение суда первой инстанции, который поддержал истца, и отказала в удовлетворении иска. Апелляционный суд подчеркнул, что законодательство прямо предусматривает возможность обращения ТЦК в полицию именно для доставления лица с целью составления протокола об административном правонарушении, если составить его на месте невозможно.

Обстоятельства дела

Военнообязанный обратился в суд после того, как узнал из ответа на адвокатский запрос, что ТЦК направил в Национальную полицию электронное обращение о его доставлении для составления протокола по статьям 210, 210-1 КоАП.

По информации ТЦК, мужчина был вызван повесткой для уточнения военно-учетных данных, однако в назначенный день не явился. В связи с этим территориальный центр направил в полицию обращение о доставлении лица, которое, по мнению ТЦК, нарушило правила воинского учета. На тот момент протокол об административном правонарушении еще не был составлен, а постановление о привлечении к административной ответственности не выносилось.

Истец считал, что такие действия являются незаконными. Он утверждал, что протокол об административном правонарушении в отношении него не составлялся, о дате, времени и месте рассмотрения дела его не уведомляли, а военно-учетные данные он уточнил своевременно, что, по его словам, подтверждается данными военно-учетного документа в приложении «Резерв+». Именно поэтому, по его мнению, оснований для направления обращения в полицию не существовало.

Что решил суд первой инстанции

Днепропетровский окружной административный суд согласился с доводами истца.

Суд признал противоправными действия ТЦК по направлению обращения в полицию и обязал территориальный центр уведомить Главное управление Национальной полиции об отсутствии оснований для административного задержания и доставления истца.

Почему апелляционный суд отменил это решение

Третий апелляционный административный суд пришел к противоположному выводу.

Коллегия судей обратила внимание, что пункт 79 Порядка организации и ведения воинского учета, утвержденного постановлением Кабинета Министров №1487, прямо предоставляет ТЦК право обращаться в Национальную полицию для доставления лиц, совершивших административные правонарушения, предусмотренные статьями 210 и 210-1 КоАП, если составить протокол на месте невозможно. Именно с этой целью и осуществляется доставление лица в ТЦК.

Суд также отметил, что ТЦК не наделены полномочиями осуществлять административное задержание. Такие полномочия законом предоставлены исключительно Национальной полиции, которая действует по обращению территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Почему отсутствие протокола не стало решающим

Одним из ключевых аргументов истца было то, что протокол об административном правонарушении в отношении него еще не был составлен.

Апелляционный суд отметил, что именно обращение в полицию осуществляется для доставления лица в ТЦК с целью составления такого протокола. Поэтому отсутствие протокола на момент направления обращения не свидетельствует о незаконности действий территориального центра.

Коллегия судей подчеркнула, что суд первой инстанции ошибочно связал законность обращения в полицию с фактом уже составленного протокола, хотя законодательством предусмотрен иной механизм: сначала доставление лица, а уже после этого — составление протокола об административном правонарушении.

Какое значение имела неявка по повестке

Апелляционный суд установил, что материалы дела подтверждают факт неявки истца в ТЦК и СП в день и время, указанные в повестке.

Суд отметил, что военнообязанный обязан прибыть в ТЦК по повестке. Если лицо не может этого сделать, оно должно не позднее трех дней с даты, указанной в повестке, уведомить территориальный центр о причинах неявки и впоследствии прибыть в срок, не превышающий семи календарных дней. Такие требования предусмотрены частью третьей статьи 22 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации».

Именно подтвержденный материалами дела №160/26756/25 факт неявки по повестке апелляционный суд признал достаточным основанием для вывода, что ТЦК действовал в пределах предоставленных ему законом полномочий, когда обратился в Национальную полицию для доставления истца с целью составления протокола.

Вывод апелляционного суда

Коллегия судей пришла к выводу, что направление ТЦК обращения в Национальную полицию было осуществлено в пределах полномочий, определенных Законом Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» и Порядком №1487, а потому не является противоправным. Соответственно, оснований для возложения на ТЦК обязанности уведомлять полицию об отсутствии оснований для административного задержания и доставления истца не существовало.

В связи с этим апелляционный суд удовлетворил апелляционную жалобу ТЦК, отменил решение Днепропетровского окружного административного суда и принял новое решение об отказе в удовлетворении иска.

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