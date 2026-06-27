За мойку автомобиля возле реки можно получить штраф: распространенная ошибка водителей

Привычка экономить на автомойке может обернуться штрафом.

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В жаркое время года многие водители отказываются от автомоек и моют автомобили возле дома, на даче или неподалеку от реки либо озера. В то же время вокруг этого вопроса существует немало мифов. Одни убеждены, что закон полностью запрещает мыть автомобиль где-либо вне автомойки, другие уверены, что никакой ответственности за это не предусмотрено. На самом деле истина — посередине. Общего законодательного запрета на мойку автомобилей вне специально оборудованных автомоек в Украине нет.

Однако в ряде случаев такие действия могут нарушать местные правила благоустройства или требования природоохранного законодательства, что может стать основанием для привлечения к ответственности.

Можно ли мыть автомобиль возле дома

В законодательстве Украины нет нормы, которая прямо запрещала бы мыть автомобиль возле многоквартирного или частного дома.

В то же время это не означает, что делать это разрешено где угодно.

В соответствии с Законом Украины «О благоустройстве населенных пунктов», органы местного самоуправления утверждают правила благоустройства, которые являются обязательными для выполнения на территории соответствующей громады.

Во многих населенных пунктах правила благоустройства содержат запрет на мойку транспортных средств во дворах, на придомовых территориях, тротуарах, улицах, площадях и в других местах общего пользования, если они не предназначены для этого.

Если лицо нарушает такие правила, ответственность может наступать по статье 152 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Она предусматривает штраф:

для граждан — от 340 до 1360 гривен;

для должностных лиц и физических лиц-предпринимателей — от 850 до 1700 гривен.

При этом важно понимать, что статья 152 КУоАП сама по себе не запрещает мойку автомобилей. Она устанавливает ответственность именно за нарушение правил благоустройства, которые утверждают местные советы.

Можно ли мыть автомобиль возле частного дома

Если автомобиль моют на собственном земельном участке, общего законодательного запрета также нет.

Однако даже в этом случае могут возникнуть правовые последствия, если:

загрязняется земельный участок общего пользования;

сточные воды попадают на проезжую часть;

загрязняются почва или водоем;

нарушаются местные правила благоустройства.

Каждая ситуация оценивается индивидуально.

Можно ли мыть автомобиль возле реки или озера

Наиболее строгие ограничения касаются мойки автомобилей вблизи водоемов.

В соответствии со статьей 60 Земельного кодекса Украины и статьей 88 Водного кодекса Украины вдоль рек, озер, водохранилищ и других водоемов устанавливаются прибрежные защитные полосы.

Их минимальная ширина составляет:

25 метров — для малых рек, ручьев и потоков;

50 метров — для средних рек;

100 метров — для больших рек, водохранилищ на них и озер.

Такие территории имеют особый режим использования и предназначены для охраны водных объектов от загрязнения и засорения.

Какие ограничения действуют в прибрежных защитных полосах

Режим использования прибрежных защитных полос определяют статья 61 Земельного кодекса Украины и статья 89 Водного кодекса Украины.

Эти нормы устанавливают перечень ограничений хозяйственной деятельности в пределах прибрежных защитных полос, направленных на охрану водных объектов.

Вид ответственности зависит от того, какое именно нарушение будет установлено и по какой норме законодательства оно будет квалифицировано.

О каком запрете знают далеко не все водители

Отдельную норму содержат Правила любительского рыболовства, утвержденные приказом Министерства аграрной политики и продовольствия Украины от 19 сентября 2022 года № 700.

Так, пункт 3.14 этих Правил запрещает мойку транспортных средств и других механизмов в пределах рыбохозяйственных водных объектов (их частей) либо в пределах прибрежных защитных полос.

Этот запрет призван предотвратить попадание в водоемы горюче-смазочных материалов, автохимии, моющих средств и других веществ, которые могут негативно влиять на водные биоресурсы.

В то же время сам пункт 3.14 Правил любительского рыболовства не устанавливает отдельного штрафа. Вид юридической ответственности зависит от конкретных обстоятельств дела и нормы законодательства, которую контролирующий орган применит при квалификации нарушения.

Почему мойка автомобиля возле водоема может представлять опасность

Во время мойки автомобиля в воду или почву могут попадать:

горюче-смазочные материалы;

моторные масла;

автохимия;

моющие средства;

тяжелые металлы и другие загрязняющие вещества.

Именно поэтому природоохранное законодательство устанавливает особый режим использования прибрежных защитных полос и других водоохранных территорий.

Какая ответственность может наступить

Если лицо нарушило правила благоустройства населенного пункта, применяется статья 152 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Она предусматривает штраф:

для граждан — от 340 до 1360 гривен;

для должностных лиц и физических лиц-предпринимателей — от 850 до 1700 гривен.

Если же будет установлено нарушение требований природоохранного законодательства, режима использования прибрежных защитных полос или других норм, ответственность будет определяться в зависимости от конкретных обстоятельств дела и правовой квалификации нарушения.

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