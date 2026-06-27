За миття автомобіля біля річки можна отримати штраф: поширена помилка водіїв

Звичка економити на автомийці може коштувати штрафу.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У спекотну пору року чимало водіїв відмовляються від автомийок і миють автомобілі біля будинку, на дачі або неподалік річки чи озера. Водночас навколо цього питання існує чимало міфів. Одні переконані, що закон повністю забороняє мити автомобіль будь-де поза автомийкою, інші впевнені, що жодної відповідальності за це не передбачено. Насправді істина — посередині. Загальної законодавчої заборони на миття автомобілів поза спеціально обладнаними автомийками в Україні немає.

Однак у низці випадків такі дії можуть порушувати місцеві правила благоустрою або вимоги природоохоронного законодавства, що може стати підставою для притягнення до відповідальності.

Чи можна мити автомобіль біля будинку

В законодавстві немає норми, яка прямо забороняла б мити автомобіль біля багатоквартирного чи приватного будинку.

Водночас це не означає, що робити це дозволено будь-де.

Відповідно до Закону України «Про благоустрій населених пунктів», органи місцевого самоврядування затверджують правила благоустрою, які є обов'язковими для виконання на території відповідної громади.

У багатьох населених пунктах правила благоустрою містять заборону на миття транспортних засобів у дворах, на прибудинкових територіях, тротуарах, вулицях, площах та інших місцях загального користування, якщо вони не призначені для цього.

Якщо особа порушує такі правила, відповідальність може наставати за статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Вона передбачає штраф:

для громадян — від 340 до 1360 гривень;

для посадових осіб та фізичних осіб-підприємців — від 850 до 1700 гривень.

Водночас важливо розуміти, що стаття 152 КУпАП сама по собі не забороняє миття автомобілів. Вона встановлює відповідальність саме за порушення правил благоустрою, які затверджують місцеві ради.

Чи можна мити автомобіль біля приватного будинку

Якщо автомобіль миють на власній земельній ділянці, загальної законодавчої заборони також немає.

Однак навіть у цьому випадку можуть виникнути правові наслідки, якщо:

забруднюється земельна ділянка загального користування;

стічні води потрапляють на проїжджу частину;

забруднюються ґрунт або водойма;

порушуються місцеві правила благоустрою.

Кожна ситуація оцінюється індивідуально.

Чи можна мити автомобіль біля річки або озера

Найсуворіші обмеження стосуються миття автомобілів поблизу водойм.

Відповідно до статті 60 Земельного кодексу України та статті 88 Водного кодексу України, уздовж річок, озер, водосховищ та інших водойм встановлюються прибережні захисні смуги.

Їх мінімальна ширина становить:

25 метрів — для малих річок, струмків і потічків;

50 метрів — для середніх річок;

100 метрів — для великих річок, водосховищ на них та озер.

Такі території мають особливий режим використання і призначені для охорони водних об'єктів від забруднення та засмічення.

Які обмеження діють у прибережних захисних смугах

Режим використання прибережних захисних смуг визначають стаття 61 Земельного кодексу України та стаття 89 Водного кодексу України.

Ці норми встановлюють перелік обмежень щодо господарської діяльності в межах прибережних захисних смуг, спрямованих на охорону водних об'єктів.

Вид відповідальності залежить від того, яке саме порушення буде встановлено та за якою нормою законодавства його буде кваліфіковано.

Про яку заборону знають далеко не всі водії

Окрему норму містять Правила любительського рибальства, затверджені наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 19 вересня 2022 року № 700.

Так, пункт 3.14 цих Правил забороняє миття транспортних засобів та інших механізмів у межах рибогосподарських водних об'єктів (їх частин) або в межах прибережних захисних смуг.

Ця заборона покликана запобігти потраплянню до водойм паливно-мастильних матеріалів, автохімії, мийних засобів та інших речовин, що можуть негативно впливати на водні біоресурси.

Водночас сам пункт 3.14 Правил любительського рибальства не встановлює окремого штрафу. Вид юридичної відповідальності залежить від конкретних обставин справи та норми законодавства, яку контролюючий орган застосує під час кваліфікації порушення.

Чому миття автомобіля біля водойми може становити небезпеку

Під час миття автомобіля у воду або ґрунт можуть потрапляти:

паливно-мастильні матеріали;

моторні мастила;

автохімія;

мийні засоби;

важкі метали та інші забруднювальні речовини.

Саме тому природоохоронне законодавство встановлює особливий режим використання прибережних захисних смуг та інших водоохоронних територій.

Яка відповідальність може настати

Якщо особа порушила правила благоустрою населеного пункту, застосовується стаття 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Вона передбачає штраф:

для громадян — від 340 до 1360 гривень;

для посадових осіб та фізичних осіб-підприємців — від 850 до 1700 гривень.

Якщо ж буде встановлено порушення вимог природоохоронного законодавства, режиму використання прибережних захисних смуг або інших норм, відповідальність визначатиметься залежно від конкретних обставин справи та правової кваліфікації порушення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.