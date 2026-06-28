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ШІ міг незаконно відмовляти людям у роботі: суд розгляне справу проти HR-платформи

22:58, 28 червня 2026
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ШІ для найму працівників підозрюють у дискримінації кандидатів.
ШІ міг незаконно відмовляти людям у роботі: суд розгляне справу проти HR-платформи
Фото: kiro7.com
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У США компанія Workday має відповідати за позовом, у якому стверджується, що її популярне програмне забезпечення для управління персоналом на основі штучного інтелекту відсіювало кандидатів на роботу в інших компаніях у спосіб, який порушував законодавство Каліфорнії та федеральну заборону дискримінації працівників з інвалідністю. Таке рішення ухвалила федеральна суддя, пише wsbradio.com.

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Окружна суддя США Ріта Лін у Сан-Франциско відхилила аргумент каліфорнійської компанії Workday про те, що антидискримінаційне законодавство штату не застосовується у випадках, коли вона оцінює кандидатів, які перебувають за межами Каліфорнії та претендують на роботу в інших штатах чи країнах.

Запропонований колективний позов, поданий у 2023 році, став першим у своєму роді, який широко оскаржує алгоритмічне ухвалення рішень, що лежить в основі програм для відбору кандидатів із використанням штучного інтелекту. Такі системи нині широко використовуються великими роботодавцями, а результат цієї справи може визначити підходи до розгляду подібних позовів у майбутньому.

Уперше суддя Лін відмовила Workday у клопотанні про закриття справи ще у 2024 році. На цьому тижні вона також переважно відхилила вимогу компанії виключити нещодавні зміни до позову. Суддя зазначила, що оскільки Workday брала участь у незаконних діях зі своєї штаб-квартири в Каліфорнії, компанія може нести відповідальність за дискримінацію відповідно до законодавства штату.

Також суддя відмовилася закривати вимогу про те, що програмне забезпечення Workday може відсіювати кандидатів за так званими «непрямими індикаторами» інвалідності або захворювань, такими як прогалини в трудовій біографії, що, за твердженням позивачів, порушує федеральний Закон США про американців з інвалідністю (Americans with Disabilities Act).

Водночас суддя відхилила вимогу про те, що програмне забезпечення Workday дискримінувало кандидатів азійського походження, зазначивши, що позивачі не дотрималися належної процедури для включення цієї претензії до позову. Окремо позивачі також стверджують, що Workday дискримінувала темношкірих кандидатів, жінок і людей віком понад 40 років.

У заяві, переданій через представника компанії, Workday назвала твердження позову неправдивими та заявила, що її інструменти для рекрутингу на базі штучного інтелекту «не ухвалюють рішень про найм ані в Каліфорнії, ані будь-де ще».

«Наша технологія оцінює виключно професійні кваліфікації, а не захищені законом характеристики, такі як раса, вік чи інвалідність. Ми ретельно тестуємо наші продукти в межах програми Responsible AI, щоб підтвердити, що наші інструменти не завдають шкоди захищеним групам», — заявили в компанії.

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США штучний інтелект ШІ

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