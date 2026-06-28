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ИИ мог незаконно отказывать людям в работе: суд рассмотрит дело против HR-платформы

22:58, 28 июня 2026
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ИИ для найма сотрудников подозревают в дискриминации кандидатов.
ИИ мог незаконно отказывать людям в работе: суд рассмотрит дело против HR-платформы
Фото: kiro7.com
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В США компания Workday должна будет отвечать по иску, в котором утверждается, что ее популярное программное обеспечение для управления персоналом на основе искусственного интеллекта отсеивало кандидатов на работу в других компаниях способом, который нарушал законодательство Калифорнии и федеральный запрет дискриминации работников с инвалидностью. Такое решение приняла федеральный судьяпишет wsbradio.com.

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Окружной судья США Рита Лин в Сан-Франциско отклонила аргумент калифорнийской компании Workday о том, что антидискриминационное законодательство штата не применяется в случаях, когда она оценивает кандидатов, находящихся за пределами Калифорнии и претендующих на работу в других штатах или странах.

Предлагаемый коллективный иск, поданный в 2023 году, стал первым в своем роде, который широко оспаривает алгоритмическое принятие решений, лежащее в основе программ для отбора кандидатов с использованием искусственного интеллекта. Такие системы сегодня широко используются крупными работодателями, а результат этого дела может определить подходы к рассмотрению подобных исков в будущем.

Впервые судья Лин отказала Workday в ходатайстве о прекращении дела еще в 2024 году. На этой неделе она также в основном отклонила требование компании исключить недавние изменения из иска. Судья отметила, что поскольку Workday участвовала в незаконных действиях из своей штаб-квартиры в Калифорнии, компания может нести ответственность за дискриминацию в соответствии с законодательством штата.

Также судья отказалась закрывать требование о том, что программное обеспечение Workday может отсеивать кандидатов по так называемым «косвенным индикаторам» инвалидности или заболеваний, таким как пробелы в трудовой биографии, что, по утверждению истцов, нарушает федеральный Закон США об американцах с инвалидностью (Americans with Disabilities Act).

В то же время судья отклонила требование о том, что программное обеспечение Workday дискриминировало кандидатов азиатского происхождения, отметив, что истцы не соблюли надлежащую процедуру для включения этой претензии в иск. Отдельно истцы также утверждают, что Workday дискриминировала темнокожих кандидатов, женщин и людей старше 40 лет.

В заявлении, переданном через представителя компании, Workday назвала утверждения иска ложными и заявила, что ее инструменты для рекрутинга на базе искусственного интеллекта «не принимают решений о найме ни в Калифорнии, ни где-либо еще».

«Наша технология оценивает исключительно профессиональную квалификацию, а не защищенные законом характеристики, такие как раса, возраст или инвалидность. Мы тщательно тестируем наши продукты в рамках программы Responsible AI, чтобы подтвердить, что наши инструменты не причиняют вреда защищенным группам», — заявили в компании.

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США искусственный интеллект ИИ

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