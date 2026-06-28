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Могут ли слоны получить права человека: Верховный суд Гавайев рассмотрит беспрецедентное дело

23:56, 28 июня 2026
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Верховный суд Гавайев рассмотрит дело о признании слонов «лицами» и их освобождении из зоопарка
Могут ли слоны получить права человека: Верховный суд Гавайев рассмотрит беспрецедентное дело
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Верховный суд штата Гавайи согласился рассмотреть необычное дело, в котором правозащитники добиваются юридического признания двух слоних «лицами» и их перевода из зоопарка Гонолулу в специализированный заповедник. Истцы утверждают, что животные имеют право на телесную свободу, тогда как суды нижестоящих инстанций считают, что процедура habeas corpus распространяется исключительно на людей, пишет Alohastatedaily. 

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В 2023 году некоммерческая организация Nonhuman Rights Project подала в Суд первого округа в Гонолулу петицию от имени двух слоних зоопарка Гонолулу — Мари и Вайгаи.

Петиция была подана в форме habeas corpus — правового механизма, который позволяет суду проверить законность лишения лица свободы и при необходимости отменить незаконное заключение. По мнению заявителей, даже нечеловеческие животные, в частности слоны, имеют по нормам общего права право на телесную свободу, поэтому суд должен постановить перевести Мари и Вайгаи в специализированный заповедник для слонов.

Вопрос о том, могут ли Мари и Вайгаи юридически считаться лицами, стал центральным в судебном процессе, который после нескольких инстанций дошел до высшего суда штата. На прошлой неделе Верховный суд Гавайев согласился рассмотреть это дело.

«По мере того как меняются общественные нормы и знания о нечеловеческих животных, должно развиваться и общее право», — говорится в петиции.

Значительная часть документа посвящена современным научным знаниям о слонах, их сложным когнитивным способностям и потенциалу к самосознанию.

Мари, которой сейчас 50 лет, и 40-летняя Вайгаи родились в дикой природе. Соответственно 44 и 34 года назад их подарили зоопарку Гонолулу тогдашние премьер-министры Индии. С тех пор они живут без других представителей своего вида, что, по мнению истцов, является «бесспорно жестоким» с учетом высокой социальности слонов.

В петиции также утверждается, что условия содержания в зоопарке негативно влияют на здоровье животных. По утверждению истцов, обе слонихи страдают ожирением и имеют доступ лишь к «обедненной среде», которая не обеспечивает достаточной стимуляции.

В 2024 году Суд первого округа отклонил ходатайство, указав, что процедура habeas corpus по нормам общего права применяется исключительно к людям. После этого Nonhuman Rights Project обжаловала решение в Промежуточный апелляционный суд штата.

В январе этого года апелляционный суд поддержал решение первой инстанции. На тот момент юридическая дискуссия сосредоточилась вокруг определения понятия «лицо» и того, означает ли оно во всех случаях именно человека. Автор мнения большинства судей, судья Кит Хираока, отметил, что в общем праве «лицо» и «животное» традиционно являются разными юридическими категориями, в частности в делах о краже имущества, к которому относятся животные, или в законодательстве о запрете зоофилии.

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суд США

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