Военная служба может увеличить стаж государственной службы втрое: кто имеет на это право

Участие в АТО может повлиять на продолжительность стажа государственной службы, однако право на трехкратный учет имеют не все военнослужащие.

Иллюстративное фото из открытых источников

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Военная служба может существенно повлиять на продолжительность стажа государственной службы, однако порядок ее зачета зависит от периода прохождения службы. В отдельных случаях время участия в антитеррористической операции учитывается в трехкратном размере, однако такая льгота распространяется только на определенные законодательством периоды. «Судебно-юридическая газета» ознакомилась с разъяснением о том, как именно исчисляется стаж государственной службы для военнослужащих, принимавших участие в АТО.

Как исчисляется стаж государственной службы

Стаж государственной службы исчисляется в соответствии со статьей 46 Закона Украины «О государственной службе» № 889-VIII и Порядком исчисления стажа государственной службы, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины № 229.

В то же время пункт 8 раздела XI «Заключительные и переходные положения» Закона № 889-VIII предусматривает, что стаж государственной службы за периоды работы (службы) до вступления в силу этого Закона определяется по правилам и на условиях, действовавших на тот момент.

До вступления в силу Закона № 889-VIII стаж государственной службы исчислялся в соответствии с Порядком № 283, приложением к нему и другими нормативно-правовыми актами.

Когда время участия в АТО засчитывается в трехкратном размере

Согласно пункту 3 Порядка № 283 в стаж государственной службы включается в трехкратном размере время прохождения военнослужащими военной службы, в течение которого лицо принимало участие в антитеррористической операции в особый период.

При этом в соответствии с частью третьей статьи 2 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе» военнослужащими являются граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, проходящие военную службу.

Как засчитывается военная служба после 1 мая 2016 года

Часть вторая статьи 46 Закона № 889-VIII и пункт 4 Порядка № 229 определяют перечень периодов работы, службы и обучения, которые засчитываются в стаж государственной службы. В частности, в такой стаж включается время пребывания на должностях, по которым присваиваются воинские и специальные звания.

Таким образом:

время прохождения военной службы до 1 мая 2016 года, в течение которого военнослужащий принимал участие в антитеррористической операции в особый период, засчитывается в стаж государственной службы в трехкратном размере в соответствии с Порядком № 283;

время прохождения военной службы после 1 мая 2016 года засчитывается в стаж государственной службы в соотношении один к одному.

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