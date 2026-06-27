Семейный врач может сам расторгнуть декларацию с пациентом — когда это разрешено

Не только пациент может отказаться от декларации — в некоторых случаях такое право есть и у семейного врача.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Декларация с семейным врачом, терапевтом или педиатром не является бессрочной гарантией медицинского обслуживания независимо от обстоятельств. В определенных законом случаях ее действие может быть прекращено не только по желанию пациента, но и по инициативе самого врача. Однако для этого должны существовать четкие основания, а решение должно приниматься с соблюдением установленной процедуры.

«Судебно-юридическая газета» ознакомилась с соответствующими правилами и объяснила, когда врач имеет право инициировать прекращение действия декларации, в каких случаях он не может отказать пациенту и как происходит процедура расторжения декларации.

Декларация с семейным врачом: что она гарантирует пациенту

Декларация с семейным врачом, терапевтом или педиатром является основой отношений пациента с врачом на уровне первичной медицинской помощи. Именно этот врач координирует медицинское сопровождение пациента, проводит консультации, назначает необходимое лечение, а при наличии соответствующих медицинских показаний или клинической целесообразности направляет на дополнительные обследования или к врачам-специалистам.

Право пациента на свободный выбор врача определено законодательством. Именно пациент решает, с кем заключать декларацию, а также может самостоятельно прекратить ее действие.

В то же время врач имеет право не принимать новую декларацию только в одном случае — если уже достигнуто оптимальное количество пациентов. Предельное количество деклараций составляет:

для терапевта — 2000;

для семейного врача — 1800;

для педиатра — 900.

В такой ситуации пациенту необходимо выбрать другого врача.

В каких случаях врач не имеет права отказать пациенту

Отказать в подписании декларации врач не может из-за:

места регистрации или фактического проживания пациента, даже если он проживает в другом городе или области;

возраста;

пола;

социального статуса;

материального положения;

истории болезни;

отсутствия паспорта, если лицо может предоставить другой документ, удостоверяющий личность;

статуса внутренне перемещенного лица.

Когда врач может самостоятельно инициировать прекращение действия декларации

В то же время существуют случаи, когда действие декларации может быть прекращено по инициативе врача.

Такое право возникает, если пациент:

систематически не выполняет медицинские рекомендации;

нарушает правила внутреннего распорядка медицинского учреждения.

При этом существует важное условие: прекращение действия декларации возможно только тогда, когда такое решение не создает угрозы жизни или здоровью самого пациента либо безопасности других людей.

Как происходит процедура прекращения действия декларации

Если врач считает, что существуют законные основания для прекращения действия декларации, он подает руководителю медицинского учреждения письменное заявление с указанием причин.

После этого руководитель учреждения рассматривает заявление и выясняет все обстоятельства, которые стали основанием для такого обращения. Именно он принимает решение о наличии или отсутствии оснований для прекращения действия декларации.

В случае принятия положительного решения руководитель уведомляет об этом Национальную службу здоровья Украины, указывая необходимые данные пациента, в частности его фамилию, имя, дату рождения, уникальный идентификатор декларации и другую предусмотренную информацию.

Когда декларация считается прекращенной

Действие декларации прекращается через 10 календарных дней после того, как Национальная служба здоровья Украины получает уведомление от медицинского учреждения о необходимости ее расторжения.

После этого учреждение первичной медицинской помощи обязано в течение трех рабочих дней уведомить пациента или его законного представителя о прекращении действия декларации.

Пациента информируют тем способом, который он сам определил в декларации как предпочтительный для связи, — по телефону, электронной почте или через другой удобный канал коммуникации.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.