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За моббинг на государственной службе могут привлечь к ответственности: что предусматривает закон

19:01, 27 июня 2026
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Работники, подвергшиеся психологическому давлению или травле, могут обратиться с жалобой.
За моббинг на государственной службе могут привлечь к ответственности: что предусматривает закон
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Случаи психологического давления, унижения или избирательного отношения на работе могут иметь не только этические, но и правовые последствия. Законодательство Украины предусматривает механизмы защиты работников, в частности государственных служащих, от моббинга (травли), а также определяет, какой орган уполномочен проверять такие факты и какая ответственность может наступать для нарушителей. «Судебно-юридическая газета» ознакомилась с соответствующими разъяснениями и объясняет, как действует эта процедура.

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Как проверяют факты моббинга в отношении государственных служащих

11 декабря 2022 года вступил в силу Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предотвращения и противодействия моббингу (травле)» от 16 ноября 2022 года № 2759-IX. Им Кодекс законов о труде Украины был дополнен новой статьей 22, устанавливающей запрет моббинга (травли).

В соответствии со статьей 22 КЗоТ Украины лица, считающие, что они подверглись моббингу (травле), имеют право обратиться с жалобой в центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере надзора и контроля за соблюдением законодательства о труде, и/или в суд.

Кроме того, с 1 октября 2025 года вступили в силу положения Закона Украины № 4352-IX от 15 апреля 2025 года «О внесении изменения в часть первую статьи 16 Закона Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения"» относительно проведения проверок по вопросам совершения моббинга (травли).

Согласно этим изменениям, в период действия военного положения по заявлению работника или профсоюза центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную политику по вопросам надзора и контроля за соблюдением законодательства о труде, а также его территориальные органы могут проводить внеплановые мероприятия государственного надзора (контроля). Такие проверки осуществляются в отношении юридических лиц независимо от формы собственности, вида деятельности или хозяйствования, а также физических лиц, использующих наемный труд, если они касаются фактов моббинга (травли).

Таким образом, проверка обстоятельств возможного моббинга относится исключительно к полномочиям центрального органа исполнительной власти, осуществляющего государственный надзор и контроль за соблюдением законодательства о труде, а также его территориальных органов.

Какие обязанности имеют государственные служащие по предотвращению моббинга

Общие правила этического поведения государственных служащих и должностных лиц местного самоуправления предусматривают обязанность государственных служащих и должностных лиц местного самоуправления противодействовать моббингу (травле).

В частности, они должны принимать меры, направленные на предотвращение и прекращение моббинга, а также содействовать восстановлению прав, нарушенных вследствие таких действий.

Какая ответственность предусмотрена за нарушение правил этического поведения

В соответствии со статьей 65 Закона Украины «О государственной службе» № 889-VIII нарушение правил этического поведения является одним из видов дисциплинарных проступков государственного служащего.

При этом статья 66 данного Закона устанавливает, что в случае нарушения государственным служащим правил этического поведения субъект назначения или руководитель государственной службы может применить дисциплинарное взыскание в виде предупреждения о неполном служебном соответствии.

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госслужащие госслужба НАДС

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