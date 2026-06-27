Военный билет подали через год после назначения: возможен ли перерасчет стажа государственной службы

Являются ли военный билет и документы, поданные через год после назначения на должность государственной службы, достаточным основанием для перерасчета стажа государственной службы?

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Стаж государственной службы напрямую влияет на ряд кадровых и социальных гарантий государственных служащих. Именно поэтому вопросы его правильного исчисления и возможности перерасчета после назначения на должность регулярно возникают на практике.

«Судебно-юридическая газета» ознакомилась с разъяснениями по наиболее распространенным вопросам прохождения государственной службы в соответствии с Законом Украины «О государственной службе», в частности относительно ситуации, когда военный билет и другие документы были поданы только через год после назначения на должность.

Можно ли пересчитать стаж государственной службы после подачи военного билета

В соответствии со статьей 46 Закона Украины от 10 декабря 2015 года № 889-VIII «О государственной службе», стаж государственной службы исчисляется согласно этому Закону и Порядку исчисления стажа государственной службы, утвержденному постановлением Кабинета Министров Украины от 25 марта 2016 года № 229.

Порядок № 229 определяет, что документами для установления стажа государственной службы являются:

трудовая книжка;

копия послужного списка;

военный билет;

другие документы, которые в соответствии с законодательством подтверждают стаж работы, в частности справки, выписки из приказов, а также данные из реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования.

Вместе с тем пункт 8 раздела XI «Заключительные и переходные положения» Закона № 889-VIII устанавливает, что стаж государственной службы за периоды работы (службы) до вступления в силу этого Закона исчисляется по правилам, которые действовали на тот момент.

Как учитывается стаж государственной службы до 2016 года

До вступления в силу Закона № 889-VIII стаж государственной службы определялся в соответствии с Порядком исчисления стажа государственной службы, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 3 мая 1994 года № 283.

Пункт 4 этого Порядка также предусматривал, что подтверждением стажа являются трудовая книжка и другие документы, которые в соответствии с законодательством подтверждают стаж работы.

Таким образом, военный билет вместе с другими подтверждающими документами может быть достаточным основанием для проведения перерасчета стажа государственной службы даже в случае, если такие документы были поданы уже после назначения лица на должность.

Какие документы подает государственный служащий во время военного положения

Отдельно обращается внимание на особенности назначения на государственную службу в условиях военного положения.

Часть пятая статьи 10 Закона Украины «О правовом режиме военного положения» предусматривает, что на период действия военного положения лица назначаются на должности государственной службы, должности в органах местного самоуправления, а также на должности руководителей субъектов хозяйствования государственного сектора экономики, коммунальных предприятий, учреждений и организаций без проведения конкурсного отбора.

Такое назначение осуществляется руководителем государственной службы или другим субъектом назначения на основании:

заявления кандидата;

заполненной личной карточки установленного образца;

документов, подтверждающих наличие гражданства Украины;

документов об образовании;

документов, подтверждающих опыт работы в соответствии с требованиями законодательства к соответствующей должности;

при наличии — декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, за предыдущий год, которая содержится в Едином государственном реестре деклараций.

Личная карточка государственного служащего: что нужно знать

При назначении на должность государственный служащий должен подать все документы, предусмотренные частью пятой статьи 10 Закона Украины «О правовом режиме военного положения».

Одним из таких документов является личная карточка государственного служащего.

Форма личной карточки утверждена приказом Национального агентства Украины по вопросам государственной службы от 19 мая 2020 года № 77-20, зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 25 мая 2020 года под № 461/34744.

Согласно абзацу третьему пункта 2 этого приказа, сведения, указанные в пунктах 1–10 личной карточки, государственный служащий заполняет самостоятельно.

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