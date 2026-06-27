Військовий квиток подали через рік після призначення: чи можливий перерахунок стажу держслужби

Чи є військовий квиток та надані документи через рік після призначення на посаду державної служби достатньою підставою для перерахунку стажу держслужби.

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Стаж державної служби безпосередньо впливає на низку кадрових і соціальних гарантій державних службовців. Саме тому питання його правильного обчислення та можливості перерахунку після призначення на посаду регулярно виникають на практиці.

«Судово-юридична газета» ознайомилася з роз'ясненнями щодо найпоширеніших запитань про проходження державної служби відповідно до Закону України «Про державну службу», зокрема щодо ситуації, коли військовий квиток та інші документи були подані лише через рік після призначення на посаду.

Чи можна перерахувати стаж державної служби після подання військового квитка

Відповідно до статті 46 Закону України від 10 грудня 2015 року № 889-VIII «Про державну службу», стаж державної служби обчислюється згідно із цим Законом та Порядком обчислення стажу державної служби, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 229.

Порядок № 229 визначає, що документами для встановлення стажу державної служби є:

трудова книжка;

копія послужного списку;

військовий квиток;

інші документи, які відповідно до законодавства підтверджують стаж роботи, зокрема довідки, виписки з наказів, а також дані з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування.

Водночас пункт 8 розділу XI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 889-VIII встановлює, що стаж державної служби за періоди роботи (служби) до набрання чинності цим Законом обчислюється за правилами, які діяли на той час.

Як враховується стаж державної служби до 2016 року

До набрання чинності Законом № 889-VIII стаж державної служби визначався відповідно до Порядку обчислення стажу державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 травня 1994 року № 283.

Пункт 4 цього Порядку також передбачав, що підтвердженням стажу є трудова книжка та інші документи, які відповідно до законодавства підтверджують стаж роботи.

Таким чином, військовий квиток разом з іншими підтвердними документами може бути достатньою підставою для проведення перерахунку стажу державної служби навіть у разі, якщо такі документи були подані вже після призначення особи на посаду.

Які документи подає державний службовець під час воєнного стану

Окремо звертається увага на особливості призначення на державну службу в умовах воєнного стану.

Частина п'ята статті 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» передбачає, що на період дії воєнного стану особи призначаються на посади державної служби, посади в органах місцевого самоврядування, а також на посади керівників суб'єктів господарювання державного сектору економіки, комунальних підприємств, установ та організацій без проведення конкурсного відбору.

Таке призначення здійснюється керівником державної служби або іншим суб'єктом призначення на підставі:

заяви кандидата;

заповненої особової картки встановленого зразка;

документів, що підтверджують громадянство України;

документів про освіту;

документів, які підтверджують досвід роботи відповідно до вимог законодавства щодо відповідної посади;

за наявності — декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за попередній рік, яка міститься у Єдиному державному реєстрі декларацій.

Особова картка державного службовця: що потрібно знати

Під час призначення на посаду державний службовець повинен подати всі документи, передбачені частиною п'ятою статті 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану».

Одним із таких документів є особова картка державного службовця.

Форму особової картки затверджено наказом Національного агентства України з питань державної служби від 19 травня 2020 року № 77-20, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25 травня 2020 року за № 461/34744.

Згідно з абзацом третім пункту 2 цього наказу, відомості, зазначені у пунктах 1–10 особової картки, державний службовець заповнює самостійно.

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