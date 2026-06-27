ТЦК вимагав особистої явки від чоловіка, якого ВЛК визнала непридатним до військової служби — що сказав суд

Попри рішення ВЛК про непридатність, ТЦК не завершив оформлення виключення чоловіка з військового обліку.

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П'ятий апеляційний адміністративний суд дійшов висновку, що територіальний центр комплектування та соціальної підтримки не завершив документальне оформлення вже здійсненого виключення особи з військового обліку, оскільки не вніс відповідні відомості до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Суд також наголосив, що негативні наслідки неналежного виконання посадовими особами ТЦК своїх обов'язків не можуть покладатися на громадянина.

Позивач ще у 2023 році був визнаний ВЛК непридатним до військової служби з виключенням з військового обліку. Відповідні відомості були внесені до його тимчасового посвідчення військовозобов'язаного.

У 2025 році чоловік звернувся до ТЦК із заявою про внесення до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів інформації про його виключення з військового обліку. У відповідь ТЦК рекомендував йому особисто прибути до центру комплектування, поставив під сумнів законність раніше виданих документів та повідомив, що позивач не перебуває на обліку саме в цьому ТЦК.

Суд першої інстанції відмовив у задоволенні позову. Водночас апеляційний суд скасував це рішення, визнав протиправною бездіяльність ТЦК та зобов'язав його внести до Реєстру відомості про виключення позивача з військового обліку. Крім того, суд стягнув на користь позивача сплачений судовий збір.

Обставини справи

Як встановив суд, у квітні 2023 року військово-лікарська комісія визнала позивача непридатним до військової служби з виключенням з військового обліку за статтею 52-А графи II Розкладу хвороб. На підставі цього рішення до тимчасового посвідчення військовозобов'язаного були внесені відомості про його непридатність до військової служби та виключення з військового обліку.

29 квітня 2025 року позивач направив до ТЦК цінним листом із описом вкладення заяву про внесення до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів відомостей щодо його виключення з військового обліку. До заяви він додав нотаріально засвідчену копію тимчасового посвідчення військовозобов'язаного.

У відповідь ТЦК рекомендував йому особисто з'явитися до центру комплектування, висловив сумніви щодо законності виданих раніше документів та зазначив, що позивач не перебуває на військовому обліку саме в цьому територіальному центрі. Після цього громадянин звернувся до суду.

Чому апеляційний суд не погодився з рішенням першої інстанції

Апеляційний суд звернув увагу, що матеріали справи 420/17458/25 підтверджують отримання ТЦК заяви позивача. Це спростовує висновок суду першої інстанції про те, що належного звернення не було.

Колегія суддів проаналізувала норми законодавства, які регулюють ведення військового обліку та Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів, і зазначила, що саме районні (міські) ТЦК є органами ведення Реєстру та зобов'язані забезпечувати своєчасне внесення до нього відомостей, передбачених законом.

Суд встановив, що рішення військово-лікарської комісії про непридатність позивача є чинним, у його військово-облікових документах містяться відповідні відомості, а відповідач не надав жодних доказів того, що цей висновок є помилковим або що документи є підробленими. Водночас відповідач не надав суду доказів внесення до Реєстру відомостей про виключення позивача з військового обліку.

Особиста явка не була обов'язковою

Окремо апеляційний суд відхилив доводи про необхідність особистої присутності громадянина.

Колегія зазначила, що пункт 4 Порядку оформлення (створення) та видачі військово-облікового документа, затвердженого постановою Кабінету Міністрів № 559, не передбачає обов'язкового особистого прибуття до ТЦК лише для подання заяви про внесення змін до відомостей. Тому направлення такої заяви поштою є належним способом звернення.

Неналежна робота ТЦК не може створювати проблеми для громадянина

Апеляційний суд наголосив, що саме на ТЦК покладено обов'язок завершити процедуру виключення особи з військового обліку, зокрема шляхом внесення відповідних відомостей до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

Невиконання цього обов'язку, на думку колегії суддів, порушує принцип правової визначеності та може створювати для особи негативні правові наслідки в майбутньому.

Суд також підкреслив, що невідповідність між паперовими військово-обліковими документами та даними Реєстру свідчить лише про неналежне виконання посадовими особами ТЦК своїх обов'язків і не свідчить про недопустимість документів, які підтверджують право позивача. Такі помилки державного органу не можуть покладатися на громадянина, права якого підтверджені належними доказами.

Що вирішив апеляційний суд

П'ятий апеляційний адміністративний суд задовольнив апеляційну скаргу, скасував рішення суду першої інстанції в оскарженій частині та ухвалив нове рішення про повне задоволення позову.

Суд визнав протиправною бездіяльність ТЦК щодо неприйняття рішення за заявою позивача про внесення до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів відомостей про його виключення з військового обліку та зобов'язав відповідача внести відповідні дані до Реєстру.

Крім того, на користь позивача суд стягнув 968,96 грн судового збору, сплаченого за подання позову, а також 1 453,44 грн судового збору за подання апеляційної скарги.

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