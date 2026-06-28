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«Судово-юридична газета» вітає з Днем Конституції України!

07:54, 28 червня 2026
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Конституція України — це опора української державності та ключовий орієнтир у розбудові правової країни.
«Судово-юридична газета» вітає з Днем Конституції України!
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Редакція «Судово-юридичної газети» вітає читачів із Днем Конституції України — одним із ключових державних свят, яке символізує утвердження правових основ української державності та незворотність європейського демократичного вибору.

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28 червня 1996 року Верховна Рада України ухвалила Конституцію України — документ, що визначив архітектуру державної влади, закріпив принципи її функціонування та сформував базові гарантії прав і свобод людини і громадянина.

Основний Закон став юридичним фундаментом незалежної України, закріпивши принцип верховенства права, поділ влади на законодавчу, виконавчу і судову, а також систему місцевого самоврядування. Окреме місце в Конституції відведено людині, її життю, гідності, свободам і безпеці як найвищій соціальній цінності.

Саме Конституція визначає межі повноважень держави, гарантує суверенітет і територіальну цілісність України, а також встановлює баланс між державою та громадянином. Її норми залишаються базовим орієнтиром для розвитку правової системи та діяльності всіх інституцій публічної влади.

День Конституції України щороку нагадує про значення закону як основи державного устрою, про відповідальність перед суспільством і про цінності, на яких тримається демократична держава.

Бажаємо миру, стійкості та незламності, віри у силу права і справедливості, взаємної поваги між громадянами та державою, а також впевненості у майбутньому України. Нехай принципи, закладені в Конституції, завжди будуть непохитними, а її дух надихає нас на подальші звершення заради процвітання держави!

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