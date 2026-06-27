Живете разом без офіційного шлюбу — які права ви втрачаєте за законом

Правовий статус шлюбу в Україні: ключові норми про права та обов’язки подружжя.

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Вступ до шлюбу в Україні породжує не лише нові сімейні відносини, а й чітко визначені законом права та обов’язки для кожного з подружжя. Закон регулює, хто має право укладати шлюб, у яких випадках він може бути визнаний недійсним, як обирається прізвище після одруження, які гарантії мають чоловік і дружина у питаннях батьківства, материнства, матеріальної підтримки та особистої свободи. Водночас законодавство наголошує: лише офіційно зареєстрований шлюб створює взаємні права та обов’язки подружжя, тоді як спільне проживання без реєстрації чи релігійний обряд самі по собі таких правових наслідків не мають.

Що таке шлюб і коли виникають права та обов’язки подружжя

Відповідно до Сімейного кодексу України, шлюбом є сімейний союз жінки та чоловіка, зареєстрований в органі державної реєстрації актів цивільного стану.

При цьому проживання однією сім’єю без державної реєстрації шлюбу не є підставою для виникнення у чоловіка та жінки прав і обов’язків подружжя. Так само релігійний обряд шлюбу сам по собі не створює таких правових наслідків.

Державна реєстрація шлюбу запроваджена для забезпечення стабільності сімейних відносин, захисту прав та інтересів подружжя і дітей, а також в інтересах держави та суспільства.

Право на шлюб мають особи, які досягли 18 років. Обов’язковою умовою є добровільна та вільна згода жінки й чоловіка.

Крім того, наречені зобов’язані повідомити один одного про стан свого здоров’я.

Шлюб є підставою для виникнення прав та обов’язків подружжя, однак сам по собі не може бути підставою для надання особі пільг, переваг чи обмеження її конституційних прав і свобод.

Яке прізвище можуть обрати наречені після одруження

Після реєстрації шлюбу подружжя може:

обрати прізвище одного з них як спільне;

залишити кожному своє дошлюбне прізвище;

приєднати до власного прізвище другого з подружжя.

Якщо обоє бажають мати подвійне прізвище, вони самостійно визначають порядок його написання. Водночас закон не допускає складення більше двох прізвищ, якщо інше не передбачене звичаєм національної меншини.

Якщо до шлюбу один із наречених уже мав подвійне прізвище, він або вона може замінити одну з його частин прізвищем другого з подружжя.

Навіть після реєстрації шлюбу подружжя, яке залишило дошлюбні прізвища, має право пізніше звернутися до органу ДРАЦС із заявою про обрання спільного або подвійного прізвища.

Хто не може укладати шлюб в Україні

Українське законодавство передбачає низку заборон на укладення шлюбу.

Одночасно людина може перебувати лише в одному зареєстрованому шлюбі. Право на повторний шлюб виникає лише після припинення попереднього.

Не допускається укладення шлюбу між:

родичами прямої лінії споріднення;

рідними братом і сестрою (повнорідними та неповнорідними);

двоюрідними братом і сестрою;

рідними дядьком або тіткою та племінником чи племінницею;

усиновлювачем і усиновленою ним дитиною.

У яких випадках шлюб визнається недійсним

Недійсним є шлюб, якщо його зареєстровано:

з особою, яка вже перебуває в іншому зареєстрованому шлюбі;

між особами, які є родичами прямої лінії споріднення;

між рідними братом і сестрою;

з особою, яку визнано недієздатною.

Також суд може визнати шлюб недійсним, якщо його укладено без вільної згоди одного з подружжя.

Згода не вважається вільною, якщо під час реєстрації шлюбу особа через тяжкий психічний розлад, алкогольне, наркотичне чи токсичне сп’яніння не усвідомлювала значення своїх дій або не могла керувати ними. Аналогічно це стосується випадків, коли шлюб був укладений під фізичним чи психічним примусом.

Окремою підставою для визнання шлюбу недійсним є його фіктивність.

Фіктивним вважається шлюб, укладений без наміру створити сім’ю та набути прав і обов’язків подружжя.

Які права мають дружина та чоловік

Сімейний кодекс встановлює рівність прав і обов’язків жінки та чоловіка у сімейних відносинах.

Дружина має право на материнство. Небажання чоловіка мати дитину або його нездатність до зачаття може бути підставою для розірвання шлюбу. Якщо жінку позбавили репродуктивної функції через виконання нею службових, трудових чи конституційних обов’язків або внаслідок протиправних дій щодо неї, вона має право на відшкодування моральної шкоди.

Під час вагітності дружині мають бути створені умови для збереження здоров’я та народження здорової дитини, а матері — для поєднання материнства з іншими правами та обов’язками.

Чоловік має право на батьківство. Відмова дружини від народження дитини або її нездатність народити дитину також може бути причиною розірвання шлюбу. Якщо чоловіка позбавили можливості здійснювати репродуктивну функцію через виконання ним службових чи конституційних обов’язків або внаслідок протиправної поведінки щодо нього, він також має право вимагати відшкодування моральної шкоди.

Кожен із подружжя має право:

на повагу до своєї індивідуальності, звичок та уподобань;

на фізичний і духовний розвиток;

на здобуття освіти;

на реалізацію своїх здібностей;

на створення належних умов для праці та відпочинку;

на свободу та особисту недоторканність;

на вільний вибір місця проживання.

Як у сім’ї вирішуються спільні питання

Подружжя має право самостійно розподіляти між собою сімейні обов’язки.

Усі найважливіші питання сімейного життя повинні вирішуватися спільно та на засадах рівності. При цьому кожен із подружжя має право заперечувати проти усунення його від прийняття рішень щодо життя сім’ї.

Матеріальна підтримка та право на утримання

Закон покладає на дружину та чоловіка взаємний обов’язок матеріально підтримувати один одного.

Особа, яка стала непрацездатною через протиправну поведінку другого з подружжя, має право на утримання незалежно від права на відшкодування шкоди за Цивільним кодексом України.

Окремі гарантії передбачені для вагітної дружини.

Вона має право на утримання від чоловіка під час вагітності незалежно від того, працює вона чи ні та який має матеріальний стан, якщо чоловік може надавати матеріальну допомогу.

Таке саме право має дружина, з якою проживає дитина.

Право припинити шлюбні відносини та заборона примусу

Подружжя має право використовувати будь-які не заборонені законом і такі, що не суперечать моральним засадам суспільства, способи підтримання шлюбних відносин.

Водночас кожен із подружжя має право припинити шлюбні відносини.

Закон прямо забороняє примушування як до збереження шлюбу, так і до його припинення. Також порушенням права на свободу та особисту недоторканність є примушування до статевого зв’язку шляхом фізичного або психічного насильства. За такі дії можуть наставати передбачені законом правові наслідки.

Які обов’язки покладаються на подружжя

Дружина та чоловік зобов’язані спільно будувати сімейні відносини на засадах взаємної любові, поваги, дружби та взаємодопомоги.

Чоловік повинен утверджувати в сім’ї повагу до матері, а дружина — повагу до батька.

Кожен із подружжя відповідає перед другим із подружжя та іншими членами сім’ї за свою поведінку, а також зобов’язаний спільно дбати про матеріальне забезпечення сім’ї.

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