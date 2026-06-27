Живете вместе без официального брака — какие права вы теряете по закону

Правовой статус брака в Украине: ключевые нормы о правах и обязанностях супругов.

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Вступление в брак в Украине влечет за собой не только возникновение новых семейных отношений, но и четко определенные законом права и обязанности каждого из супругов. Закон регулирует, кто имеет право заключать брак, в каких случаях он может быть признан недействительным, как выбирается фамилия после заключения брака, какие гарантии имеют муж и жена в вопросах отцовства, материнства, материальной поддержки и личной свободы. В то же время законодательство подчеркивает: только официально зарегистрированный брак создает взаимные права и обязанности супругов, тогда как совместное проживание без регистрации или религиозный обряд сами по себе таких правовых последствий не имеют.

Что такое брак и когда возникают права и обязанности супругов

В соответствии с Семейным кодексом Украины, браком является семейный союз женщины и мужчины, зарегистрированный в органе государственной регистрации актов гражданского состояния.

При этом проживание одной семьей без государственной регистрации брака не является основанием для возникновения у мужчины и женщины прав и обязанностей супругов. Так же религиозный обряд брака сам по себе не создает таких правовых последствий.

Государственная регистрация брака введена для обеспечения стабильности семейных отношений, защиты прав и интересов супругов и детей, а также в интересах государства и общества.

Право на брак имеют лица, достигшие 18 лет. Обязательным условием является добровольное и свободное согласие женщины и мужчины.

Кроме того, жених и невеста обязаны сообщить друг другу о состоянии своего здоровья.

Брак является основанием для возникновения прав и обязанностей супругов, однако сам по себе не может быть основанием для предоставления лицу льгот, преимуществ либо ограничения его конституционных прав и свобод.

Какую фамилию могут выбрать жених и невеста после заключения брака

После регистрации брака супруги могут:

выбрать фамилию одного из них в качестве общей фамилии;

• оставить каждому свою добрачную фамилию;

• присоединить к своей фамилии фамилию второго супруга.

Если оба желают иметь двойную фамилию, они самостоятельно определяют порядок ее написания. В то же время закон не допускает составление более двух фамилий, если иное не предусмотрено обычаем национального меньшинства.

Если до заключения брака один из супругов уже имел двойную фамилию, он или она может заменить одну из ее частей фамилией второго супруга.

Даже после регистрации брака супруги, сохранившие добрачные фамилии, имеют право позднее обратиться в орган ЗАГС с заявлением о выборе общей или двойной фамилии.

Кто не может заключать брак в Украине

Украинское законодательство предусматривает ряд запретов на заключение брака.

Одновременно человек может состоять только в одном зарегистрированном браке. Право на повторный брак возникает только после прекращения предыдущего.

Не допускается заключение брака между:

родственниками прямой линии родства;

• родными братом и сестрой (полнородными и неполнородными);

• двоюродными братом и сестрой;

• родными дядей или тетей и племянником либо племянницей;

• усыновителем и усыновленным им ребенком.

В каких случаях брак признается недействительным

Недействительным является брак, если он зарегистрирован:

с лицом, которое уже состоит в другом зарегистрированном браке;

• между лицами, являющимися родственниками прямой линии родства;

• между родными братом и сестрой;

• с лицом, признанным недееспособным.

Также суд может признать брак недействительным, если он был заключен без свободного согласия одного из супругов.

Согласие не считается свободным, если во время регистрации брака лицо вследствие тяжелого психического расстройства, алкогольного, наркотического либо токсического опьянения не осознавало значение своих действий или не могло руководить ими. Аналогично это касается случаев, когда брак был заключен под физическим либо психическим принуждением.

Отдельным основанием для признания брака недействительным является его фиктивность.

Фиктивным считается брак, заключенный без намерения создать семью и приобрести права и обязанности супругов.

Какие права имеют жена и муж

Семейный кодекс устанавливает равенство прав и обязанностей женщины и мужчины в семейных отношениях.

Жена имеет право на материнство. Нежелание мужа иметь ребенка или его неспособность к зачатию может быть основанием для расторжения брака. Если женщину лишили репродуктивной функции вследствие выполнения ею служебных, трудовых либо конституционных обязанностей или в результате противоправных действий в отношении нее, она имеет право на возмещение морального вреда.

Во время беременности жене должны быть созданы условия для сохранения здоровья и рождения здорового ребенка, а матери — для совмещения материнства с другими правами и обязанностями.

Муж имеет право на отцовство. Отказ жены от рождения ребенка либо ее неспособность родить ребенка также может быть причиной расторжения брака. Если мужчину лишили возможности осуществлять репродуктивную функцию вследствие выполнения им служебных либо конституционных обязанностей или в результате противоправного поведения в отношении него, он также имеет право требовать возмещения морального вреда.

Каждый из супругов имеет право:

на уважение своей индивидуальности, привычек и предпочтений;

на физическое и духовное развитие;

на получение образования;

на реализацию своих способностей;

на создание надлежащих условий для труда и отдыха;

на свободу и личную неприкосновенность;

на свободный выбор места жительства.

Как в семье решаются общие вопросы

Супруги имеют право самостоятельно распределять между собой семейные обязанности.

Все наиболее важные вопросы семейной жизни должны решаться супругами совместно и на принципах равенства. При этом каждый из супругов имеет право возражать против устранения его от принятия решений относительно жизни семьи.

Материальная поддержка и право на содержание

Закон возлагает на жену и мужа взаимную обязанность материально поддерживать друг друга.

Лицо, ставшее нетрудоспособным вследствие противоправного поведения второго супруга, имеет право на содержание независимо от права на возмещение вреда в соответствии с Гражданским кодексом Украины.

Отдельные гарантии предусмотрены для беременной жены.

Она имеет право на содержание со стороны мужа во время беременности независимо от того, работает она или нет и каково ее материальное положение, при условии, что муж может оказывать материальную помощь.

Такое же право имеет жена, с которой проживает ребенок.

Право прекратить брачные отношения и запрет принуждения

Супруги имеют право использовать любые не запрещенные законом и не противоречащие моральным основам общества способы поддержания брачных отношений.

В то же время каждый из супругов имеет право прекратить брачные отношения.

Закон прямо запрещает принуждение как к сохранению брака, так и к его прекращению. Также нарушением права на свободу и личную неприкосновенность является принуждение к половой связи путем физического либо психического насилия. За такие действия могут наступать предусмотренные законом правовые последствия.

Какие обязанности возлагаются на супругов

Жена и муж обязаны совместно строить семейные отношения на принципах взаимной любви, уважения, дружбы и взаимопомощи.

Муж обязан утверждать в семье уважение к матери, а жена — уважение к отцу.

Каждый из супругов несет ответственность перед другим супругом и другими членами семьи за свое поведение, а также обязан совместно заботиться о материальном обеспечении семьи.

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