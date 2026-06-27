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Верховный суд США отменил ограничение, из-за которого людям с оружием нельзя было зайти в магазин или ресторан

18:43, 27 июня 2026
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Решение касается закона Гавайев, который обязывал владельцев легального оружия каждый раз получать согласие владельца частной территории.
Верховный суд США отменил ограничение, из-за которого людям с оружием нельзя было зайти в магазин или ресторан
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Верховный суд США отменил закон штата Гавайи, который обязывал владельцев легального оружия получать разрешение перед тем, как заходить на частную территорию. Суд пришел к выводу, что такое требование нарушает право на ношение оружия, гарантированное Конституцией США.

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Речь идет о магазинах, ресторанах, автозаправочных станциях, торговых центрах и других частных заведениях, открытых для посетителей. Согласно закону владелец оружия мог зайти туда только в том случае, если собственник помещения прямо разрешил это — письменно, устно или с помощью соответствующей таблички.

Критики назвали этот закон «правилом вампира». Такое неофициальное название он получил по аналогии с мифом о вампирах, которые не могут войти в дом без приглашения хозяина.

Закон был принят после решения Верховного суда США по делу New York State Rifle & Pistol Association v. Bruen 2022 года. Тогда суд значительно расширил защиту права американцев носить огнестрельное оружие вне дома для самообороны и обязал штаты не устанавливать чрезмерные ограничения.

Автор решения, судья Сэмюел Алито, отметил, что после этого дела Гавайи фактически нашли другой способ сохранить строгие ограничения.

По его словам, новые правила серьезно осложняли повседневную жизнь людей, которые законно получили разрешение на ношение оружия. Они не могли быть уверены, что имеют право зайти даже в обычный магазин, ресторан или на автозаправочную станцию, если там не было специального разрешения на пребывание с оружием.

В качестве примера судья привел женщину, которая носит оружие для защиты от агрессивного бывшего партнера. По закону Гавайев она могла бы понести уголовную ответственность лишь за то, что зашла в магазин без четкого разрешения владельца на пребывание там с оружием.

Власти Гавайев настаивали, что закон защищает не право на оружие, а право частной собственности. По мнению штата, владелец недвижимости должен сам решать, разрешать ли посетителям заходить с оружием.

Однако большинство судей с этим не согласилось, указывает Courthouse News.

Кроме того, Верховный суд отверг аргумент о том, что подобные правила существовали еще в XIX веке. Судьи отметили, что один из законов, на который ссылались Гавайи, был принят в Луизиане после Гражданской войны как часть дискриминационной политики, направленной на разоружение темнокожего населения. Поэтому он не может служить историческим примером для оправдания современных ограничений.

В то же время трое судей выразили особое мнение. Они считают, что закон Гавайев не нарушал Конституцию, а лишь защищал право владельцев магазинов, ресторанов и другой частной недвижимости самостоятельно определять правила для посетителей.

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суд США оружие

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