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Верховний суд США скасував обмеження, через яке людям зі зброєю не можна було зайти до магазину чи ресторану

18:43, 27 червня 2026
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Рішення стосується закону Гаваїв, який змушував власників легальної зброї щоразу отримувати згоду власника приватної території.
Верховний суд США скасував обмеження, через яке людям зі зброєю не можна було зайти до магазину чи ресторану
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Верховний суд США скасував закон штату Гаваї, який зобов'язував власників легальної зброї отримувати дозвіл перед тим, як заходити на приватну територію. Суд дійшов висновку, що така вимога порушує право на носіння зброї, гарантоване Конституцією США.

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Йдеться про магазини, ресторани, автозаправні станції, торговельні центри та інші приватні заклади, відкриті для відвідувачів. За законом власник зброї мав право зайти туди лише тоді, коли власник приміщення прямо дозволив це — письмово, усно або за допомогою відповідної таблички.

Критики назвали цей закон «правилом вампіра». Таку неофіційну назву він отримав через аналогію з міфом про вампірів, які не можуть увійти до будинку без запрошення господаря.

Закон ухвалили після рішення Верховного суду США у справі New York State Rifle & Pistol Association v. Bruen 2022 року. Тоді суд значно розширив захист права американців носити вогнепальну зброю поза домом для самозахисту та зобов'язав штати не встановлювати надмірних обмежень.

Автор рішення, суддя Семюел Аліто, зазначив, що після цієї справи Гаваї фактично знайшли інший спосіб зберегти суворі обмеження.

За його словами, нові правила серйозно ускладнювали повсякденне життя людей, які законно отримали дозвіл на носіння зброї. Вони не могли бути впевнені, що мають право зайти навіть до звичайного магазину, ресторану чи автозаправки, якщо там не було спеціального дозволу на перебування зі зброєю.

Як приклад суддя навів жінку, яка носить зброю для захисту від агресивного колишнього партнера. За законом Гаваїв вона могла б понести кримінальну відповідальність лише через те, що зайшла до магазину без чіткого дозволу власника на перебування там зі зброєю.

Влада Гаваїв наполягала, що закон захищає не право на зброю, а право приватної власності. На думку штату, власник нерухомості має сам вирішувати, чи дозволяти відвідувачам заходити зі зброєю.

Однак більшість суддів із цим не погодилася, вказує Courthouse News.

Крім того, Верховний суд відкинув аргумент про те, що подібні правила існували ще у XIX столітті. Судді зазначили, що один із законів, на який посилалися Гаваї, був ухвалений у Луїзіані після Громадянської війни як частина дискримінаційної політики, спрямованої на роззброєння темношкірого населення. Тому він не може бути історичним прикладом для виправдання сучасних обмежень.

Водночас троє суддів висловили окрему думку. Вони вважають, що закон Гаваїв не порушував Конституцію, а лише захищав право власників магазинів, ресторанів та іншої приватної нерухомості самостійно визначати правила для відвідувачів.

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суд США зброя

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