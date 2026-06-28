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«Судебно-юридическая газета» поздравляет с Днем Конституции Украины!

07:54, 28 июня 2026
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Конституция Украины — это опора украинской государственности и ключевой ориентир в построении правового государства.
«Судебно-юридическая газета» поздравляет с Днем Конституции Украины!
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Редакция «Судебно-юридической газеты» поздравляет читателей с Днем Конституции Украины — одним из ключевых государственных праздников, который символизирует утверждение правовых основ украинской государственности и необратимость европейского демократического выбора.

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28 июня 1996 года Верховная Рада Украины приняла Конституцию Украины — документ, который определил архитектуру государственной власти, закрепил принципы ее функционирования и сформировал базовые гарантии прав и свобод человека и гражданина.

Основной Закон стал юридическим фундаментом независимой Украины, закрепив принцип верховенства права, разделение власти на законодательную, исполнительную и судебную, а также систему местного самоуправления. Особое место в Конституции отведено человеку, его жизни, достоинству, свободам и безопасности как высшей социальной ценности.

Именно Конституция определяет пределы полномочий государства, гарантирует суверенитет и территориальную целостность Украины, а также устанавливает баланс между государством и гражданином. Ее нормы остаются базовым ориентиром для развития правовой системы и деятельности всех институтов публичной власти.

День Конституции Украины ежегодно напоминает о значении закона как основы государственного устройства, об ответственности перед обществом и о ценностях, на которых держится демократическое государство.

Желаем мира, стойкости и несгибаемости, веры в силу права и справедливости, взаимного уважения между гражданами и государством, а также уверенности в будущем Украины. Пусть принципы, заложенные в Конституции, всегда остаются незыблемыми, а ее дух вдохновляет нас на дальнейшие свершения ради процветания государства.

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