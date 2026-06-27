ТЦК требовал личной явки от мужчины, которого ВВК признала непригодным к военной службе, — что сказал суд

Несмотря на решение ВВК о непригодности, ТЦК не завершил оформление исключения мужчины с воинского учета.

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Пятый апелляционный административный суд пришел к выводу, что территориальный центр комплектования и социальной поддержки не завершил документальное оформление уже осуществленного исключения лица с воинского учета, поскольку не внес соответствующие сведения в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов. Суд также подчеркнул, что негативные последствия ненадлежащего исполнения должностными лицами ТЦК своих обязанностей не могут возлагаться на гражданина.

Истец еще в 2023 году был признан ВВК непригодным к военной службе с исключением с воинского учета. Соответствующие сведения были внесены в его временное удостоверение военнообязанного.

В 2025 году мужчина обратился в ТЦК с заявлением о внесении в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов информации о его исключении с воинского учета. В ответ ТЦК рекомендовал ему лично прибыть в центр комплектования, поставил под сомнение законность ранее выданных документов и сообщил, что истец не состоит на учете именно в этом ТЦК.

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска. Вместе с тем апелляционный суд отменил это решение, признал противоправным бездействие ТЦК и обязал его внести в Реестр сведения об исключении истца с воинского учета. Кроме того, суд взыскал в пользу истца уплаченный судебный сбор.

Обстоятельства дела

Как установил суд, в апреле 2023 года военно-врачебная комиссия признала истца непригодным к военной службе с исключением с воинского учета по статье 52-А графы II Расписания болезней. На основании этого решения во временное удостоверение военнообязанного были внесены сведения о его непригодности к военной службе и исключении с воинского учета.

29 апреля 2025 года истец направил в ТЦК ценным письмом с описью вложения заявление о внесении в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов сведений о его исключении с воинского учета. К заявлению он приложил нотариально заверенную копию временного удостоверения военнообязанного.

В ответ ТЦК рекомендовал ему лично явиться в центр комплектования, выразил сомнения относительно законности ранее выданных документов и указал, что истец не состоит на воинском учете именно в этом территориальном центре. После этого гражданин обратился в суд.

Почему апелляционный суд не согласился с решением суда первой инстанции

Апелляционный суд обратил внимание, что материалы дела № 420/17458/25 подтверждают получение ТЦК заявления истца. Это опровергает вывод суда первой инстанции о том, что надлежащего обращения не было.

Коллегия судей проанализировала нормы законодательства, регулирующие ведение воинского учета и Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов, и указала, что именно районные (городские) ТЦК являются органами ведения Реестра и обязаны обеспечивать своевременное внесение в него сведений, предусмотренных законом.

Суд установил, что решение военно-врачебной комиссии о непригодности истца является действующим, в его военно-учетных документах содержатся соответствующие сведения, а ответчик не представил никаких доказательств того, что этот вывод является ошибочным либо что документы являются поддельными. Вместе с тем ответчик не представил суду доказательств внесения в Реестр сведений об исключении истца с воинского учета.

Личное присутствие не было обязательным

Отдельно апелляционный суд отклонил доводы о необходимости личного присутствия гражданина.

Коллегия указала, что пункт 4 Порядка оформления (создания) и выдачи военно-учетного документа, утвержденного постановлением Кабинета Министров № 559, не предусматривает обязательного личного прибытия в ТЦК исключительно для подачи заявления о внесении изменений в сведения. Поэтому направление такого заявления по почте является надлежащим способом обращения.

Ненадлежащая работа ТЦК не может создавать проблемы для гражданина

Апелляционный суд подчеркнул, что именно на ТЦК возложена обязанность завершить процедуру исключения лица с воинского учета, в частности путем внесения соответствующих сведений в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов.

Неисполнение этой обязанности, по мнению коллегии судей, нарушает принцип правовой определенности и может создавать для лица негативные правовые последствия в будущем.

Суд также подчеркнул, что несоответствие между бумажными военно-учетными документами и данными Реестра свидетельствует лишь о ненадлежащем исполнении должностными лицами ТЦК своих обязанностей и не свидетельствует о недопустимости документов, подтверждающих право истца. Такие ошибки государственного органа не могут возлагаться на гражданина, права которого подтверждены надлежащими доказательствами.

Что решил апелляционный суд

Пятый апелляционный административный суд удовлетворил апелляционную жалобу, отменил решение суда первой инстанции в обжалуемой части и принял новое решение о полном удовлетворении иска.

Суд признал противоправным бездействие ТЦК относительно непринятия решения по заявлению истца о внесении в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов сведений о его исключении с воинского учета и обязал ответчика внести соответствующие данные в Реестр.

Кроме того, в пользу истца суд взыскал 968,96 грн судебного сбора, уплаченного за подачу иска, а также 1 453,44 грн судебного сбора за подачу апелляционной жалобы.

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