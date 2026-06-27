За мобінг на держслужбі можуть притягнути до відповідальності: що передбачає закон

Працівники, які зазнали психологічного тиску чи цькування, можуть звернутися зі скаргою.

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Випадки психологічного тиску, приниження чи вибіркового ставлення на роботі можуть мати не лише етичні, а й правові наслідки. Законодавство України передбачає механізми захисту працівників, зокрема державних службовців, від мобінгу (цькування), а також визначає, який орган уповноважений перевіряти такі факти і яка відповідальність може наставати для порушників. «Судово-юридична газета» ознайомилася з відповідними роз'ясненнями та пояснює, як діє ця процедура.

Як перевіряють факти мобінгу щодо державних службовців

11 грудня 2022 року набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання та протидії мобінгу (цькуванню)» від 16 листопада 2022 року № 2759-IX. Ним Кодекс законів про працю України було доповнено новою статтею 22, яка встановлює заборону мобінгу (цькування).

Відповідно до статті 22 КЗпП України, особи, які вважають, що зазнали мобінгу (цькування), мають право звернутися зі скаргою до центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, та/або до суду.

Крім того, з 1 жовтня 2025 року набули чинності положення Закону України № 4352-IX від 15 квітня 2025 року «Про внесення зміни до частини першої статті 16 Закону України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану"» щодо проведення перевірок з питань вчинення мобінгу (цькування).

Згідно із цими змінами, під час дії воєнного стану за заявою працівника або профспілки центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, а також його територіальні органи можуть проводити позапланові заходи державного нагляду (контролю). Такі перевірки здійснюються щодо юридичних осіб незалежно від форми власності, виду діяльності чи господарювання, а також фізичних осіб, які використовують найману працю, якщо вони стосуються фактів мобінгу (цькування).

Таким чином, перевірка обставин можливого мобінгу належить виключно до повноважень центрального органу виконавчої влади, який здійснює державний нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю, та його територіальних органів.

Які обов'язки мають державні службовці щодо запобігання мобінгу

Загальні правила етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування передбачають обов'язок державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування протидіяти мобінгу (цькуванню).

Зокрема, вони повинні вживати заходів, спрямованих на запобігання та припинення мобінгу, а також сприяти відновленню прав, порушених унаслідок таких дій.

Яка відповідальність передбачена за порушення правил етичної поведінки

Відповідно до статті 65 Закону України «Про державну службу» № 889-VIII, порушення правил етичної поведінки є одним із видів дисциплінарних проступків державного службовця.

При цьому стаття 66 цього Закону встановлює, що у разі порушення державним службовцем правил етичної поведінки суб'єкт призначення або керівник державної служби може застосувати дисциплінарне стягнення у вигляді попередження про неповну службову відповідність.

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