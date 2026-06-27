Сімейний лікар може сам розірвати декларацію з пацієнтом — коли це дозволено

Не лише пацієнт може відмовитися від декларації — в деяких випадках таке право має і сімейний лікар.

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Декларація із сімейним лікарем, терапевтом або педіатром не є безстроковою гарантією медичного обслуговування незалежно від обставин. У визначених законом випадках її дія може бути припинена не лише за бажанням пацієнта, а й з ініціативи самого лікаря. Проте для цього мають існувати чіткі підстави, а рішення повинно прийматися із дотриманням встановленої процедури.

«Судово-юридична газета» ознайомилася з відповідними правилами та пояснила, коли лікар має право ініціювати припинення декларації, у яких випадках він не може відмовити пацієнту та як відбувається процедура розірвання декларації.

Декларація із сімейним лікарем: що вона гарантує пацієнту

Декларація із сімейним лікарем, терапевтом чи педіатром є основою відносин пацієнта з лікарем на рівні первинної медичної допомоги. Саме цей лікар координує медичний супровід пацієнта, проводить консультації, призначає необхідне лікування, а за наявності медичних показань або клінічної доцільності направляє на додаткові обстеження чи до лікарів-спеціалістів.

Право пацієнта на вільний вибір лікаря визначене законодавством. Саме пацієнт вирішує, з ким укладати декларацію, а також може самостійно припинити її дію.

Водночас лікар має право не приймати нову декларацію лише в одному випадку — якщо вже досягнуто оптимальної кількості пацієнтів. Гранична кількість декларацій становить:

для терапевта — 2000;

для сімейного лікаря — 1800;

для педіатра — 900.

У такій ситуації пацієнту необхідно обрати іншого лікаря.

У яких випадках лікар не має права відмовити пацієнту

Відмовити у підписанні декларації лікар не може через:

місце реєстрації або фактичного проживання пацієнта, навіть якщо він мешкає в іншому місті чи області;

вік;

стать;

соціальний статус;

матеріальне становище;

історію хвороби;

відсутність паспорта, якщо особа може надати інший документ, що посвідчує особу;

статус внутрішньо переміщеної особи.

Коли лікар може самостійно ініціювати припинення декларації

Водночас існують випадки, коли дія декларації може бути припинена з ініціативи лікаря.

Таке право виникає, якщо пацієнт:

систематично не виконує медичні рекомендації;

порушує правила внутрішнього розпорядку медичного закладу.

При цьому існує важлива умова: припинення декларації можливе лише тоді, коли таке рішення не створює загрози життю чи здоров’ю самого пацієнта або безпеці інших людей.

Як відбувається процедура припинення декларації

Якщо лікар вважає, що є законні підстави для припинення декларації, він подає керівнику медичного закладу письмову заяву із зазначенням причин.

Після цього керівник закладу розглядає заяву та з’ясовує всі обставини, які стали підставою для такого звернення. Саме він ухвалює рішення про наявність або відсутність підстав для припинення дії декларації.

У разі позитивного рішення керівник повідомляє про це Національну службу здоров’я України, зазначаючи необхідні дані пацієнта, зокрема його прізвище, ім’я, дату народження, унікальний ідентифікатор декларації та іншу передбачену інформацію.

Коли декларація вважається припиненою

Дія декларації припиняється через 10 календарних днів після того, як Національна служба здоров’я України отримує повідомлення від медичного закладу про необхідність її розірвання.

Після цього заклад первинної медичної допомоги зобов’язаний протягом трьох робочих днів повідомити пацієнта або його законного представника про припинення дії декларації.

Пацієнта інформують тим способом, який він сам визначив у декларації як бажаний для зв’язку, — телефоном, електронною поштою або через інший зручний канал комунікації.

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