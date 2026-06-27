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Військова служба може збільшити стаж держслужби утричі: хто має на це право

21:25, 27 червня 2026
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Участь в АТО може вплинути на тривалість стажу держслужби, однак право на трикратний облік мають не всі військовослужбовці.
Військова служба може збільшити стаж держслужби утричі: хто має на це право
Ілюстративне фото з відкритих джерел
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Військова служба може суттєво вплинути на тривалість стажу державної служби, однак порядок її зарахування залежить від періоду проходження служби. В окремих випадках час участі в антитерористичній операції враховується у трикратному розмірі, проте така пільга поширюється лише на визначені законодавством періоди. «Судово-юридична газета» ознайомилася із роз'ясненням щодо того, як саме обчислюється стаж державної служби для військовослужбовців, які брали участь в АТО.

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Як обчислюється стаж державної служби

Стаж державної служби обчислюється відповідно до статті 46 Закону України «Про державну службу» № 889-VIII та Порядку обчислення стажу державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 229.

Водночас пункт 8 розділу XI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 889-VIII передбачає, що стаж державної служби за періоди роботи (служби) до набрання чинності цим Законом визначається за правилами і на умовах, які діяли на той час.

До набрання чинності Законом № 889-VIII стаж державної служби обчислювався відповідно до Порядку № 283, додатка до нього та інших нормативно-правових актів.

Коли час участі в АТО зараховується у трикратному розмірі

Згідно з пунктом 3 Порядку № 283 до стажу державної служби включається у трикратному розмірі час проходження військовослужбовцями військової служби, протягом якого особа брала участь в антитерористичній операції в особливий період.

При цьому відповідно до частини третьої статті 2 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу» військовослужбовцями є громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які проходять військову службу.

Як зараховується військова служба після 1 травня 2016 року

Частина друга статті 46 Закону № 889-VIII та пункт 4 Порядку № 229 визначають перелік періодів роботи, служби та навчання, які зараховуються до стажу державної служби. Зокрема, до такого стажу включається час перебування на посадах, на яких присвоюються військові та спеціальні звання.

Таким чином:

  • час проходження військової служби до 1 травня 2016 року, протягом якого військовослужбовець брав участь в антитерористичній операції в особливий період, зараховується до стажу державної служби у трикратному розмірі відповідно до Порядку № 283;
  • час проходження військової служби після 1 травня 2016 року зараховується до стажу державної служби у співвідношенні один до одного.

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