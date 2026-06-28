Чи можуть слони отримати права людини: Верховний суд Гаваїв розгляне безпрецедентну справу

Верховний суд Гаваїв розгляне справу про визнання слонів «особами» та їхнє звільнення із зоопарку

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Верховний суд штату Гаваї погодився розглянути незвичну справу, в якій правозахисники домагаються юридичного визнання двох слоних «особами» та їхнього переведення із зоопарку Гонолулу до спеціалізованого заповідника. Позивачі стверджують, що тварини мають право на тілесну свободу, тоді як суди нижчих інстанцій вважають, що процедура habeas corpus поширюється виключно на людей, пише Alohastatedaily.

У 2023 році некомерційна організація Nonhuman Rights Project подала до Суду першого округу в Гонолулу петицію від імені двох слоних зоопарку Гонолулу — Марі та Вайгаї.

Петиція була подана у формі habeas corpus — правового механізму, який дозволяє суду перевірити законність позбавлення особи волі та за необхідності скасувати незаконне ув'язнення. На думку заявників, навіть нелюдські тварини, зокрема слони, мають за нормами загального права право на тілесну свободу, тому суд має постановити перевести Марі та Вайгаї до спеціалізованого заповідника для слонів.

Питання про те, чи можуть Марі та Вайгаї юридично вважатися особами, стало центральним у судовому процесі, який після кількох інстанцій дійшов до найвищого суду штату. Минулого тижня Верховний суд Гаваїв погодився розглянути цю справу.

«У міру того, як змінюються суспільні норми та знання про нелюдських тварин, має розвиватися і загальне право», — зазначено в петиції.

Значна частина документа присвячена сучасним науковим знанням про слонів, їхнім складним когнітивним здібностям та потенціалу до самоусвідомлення.

Марі, якій зараз 50 років, і 40-річна Вайгаї народилися у дикій природі. Відповідно 44 та 34 роки тому їх подарували зоопарку Гонолулу тодішні прем'єр-міністри Індії. Відтоді вони живуть без інших представників свого виду, що, на думку позивачів, є «беззаперечно жорстоким» з огляду на високу соціальність слонів.

У петиції також стверджується, що умови утримання у зоопарку негативно впливають на здоров'я тварин. За твердженням позивачів, обидві слонихи страждають на ожиріння і мають доступ лише до «збідненого середовища», яке не забезпечує достатньої стимуляції.

У 2024 році Суд першого округу відхилив клопотання, зазначивши, що процедура habeas corpus за нормами загального права застосовується виключно до людей. Після цього Nonhuman Rights Project оскаржила рішення до Проміжного апеляційного суду штату.

У січні цього року апеляційний суд підтримав рішення першої інстанції. На той момент юридична дискусія зосередилася навколо визначення поняття «особа» та того, чи означає воно в усіх випадках саме людину. Автор більшості суддівської думки, суддя Кіт Хіраока, зазначив, що у загальному праві «особа» і «тварина» традиційно є різними юридичними категоріями, зокрема у справах про крадіжку майна, до якого належать тварини, або у законодавстві щодо заборони зоофілії.

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