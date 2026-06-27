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Які сертифікати підтверджують знання англійської мови для кандидатів на держслужбу — визначено перелік

20:13, 27 червня 2026
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Кандидатам на окремі державні посади затвердили перелік документів для підтвердження знання англійської.
Які сертифікати підтверджують знання англійської мови для кандидатів на держслужбу — визначено перелік
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Перш ніж претендувати на низку державних посад, кандидати повинні не лише підтвердити необхідний рівень володіння англійською мовою, а й надати документ, який офіційно визнається державою. Кабмін затвердив перелік таких документів, визначивши, які саме сертифікати прийматимуться під час конкурсів і призначень, а також з яких дат нові правила застосовуватимуться до різних категорій посад.

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Зокрема, уряд постановою №816 затвердив перелік документів, які підтверджують рівень володіння англійською мовою для осіб, що претендують на зайняття окремих посад.

Документ, з яким ознайомилась «Судово-юридична газета», ухвалено відповідно до частини першої статті 4 Закону України «Про застосування англійської мови в Україні».

Які документи підтверджуватимуть рівень англійської

Підтвердити знання англійської можна одним із таких документів:

  • державним сертифікатом, виданим за результатами спеціального іспиту, організацію проведення якого здійснює центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки, а проведення забезпечує уповноважена державна установа;
  • одним із міжнародних сертифікатів, якщо він є чинним і його автентичність можна перевірити в електронному вигляді.

До затвердженого переліку міжнародних сертифікатів увійшли:

  • Aptis ESOL General;
  • Aptis ESOL Advanced;
  • Aptis ESOL for Teachers;
  • Cambridge English Skills Test General;
  • Cambridge English Skills Test Business;
  • Cambridge English Qualifications;
  • IELTS General Training;
  • IELTS Academic;
  • IELTS for UKVI;
  • LanguageCert ESOL;
  • LanguageCert Academic;
  • LanguageCert General;
  • LanguageCert Academic SELT for UKVI;
  • LanguageCert General SELT for UKVI;
  • Michigan English Test (MET);
  • Oxford Test of English;
  • Oxford Test of English Advanced;
  • PTE Academic;
  • PTE Academic UKVI;
  • PTE Core;
  • TOEFL iBT;
  • TOEFL PBT;
  • ISE (Integrated Skills in English).

Усі міжнародні сертифікати повинні залишатися дійсними, а також передбачати можливість електронної перевірки їхньої автентичності.

Коли можна використовувати сертифікат іншої офіційної мови ЄС

Також передбачено окремий виняток для кандидатів на посади у сфері освіти і науки.

У визначених випадках підтвердити відповідний рівень можна міжнародним сертифікатом про володіння іншою офіційною мовою Європейського Союзу (крім англійської).

Такий документ має:

  • відповідати рівням Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти (CEFR);
  • бути виданим уповноваженою екзаменаційною установою або організацією відповідно до законодавства держави її місцезнаходження;
  • передбачати електронну перевірку автентичності;
  • бути чинним.

Коли постанова почне застосовуватися

Постанова застосовуватиметься залежно від категорії посади.

Для кандидатів на посади державної служби категорії «А», голів місцевих державних адміністрацій, їхніх перших заступників і заступників — з дня набрання чинності постановою Кабміну від 1 квітня 2026 року №415.

Для кандидатів на інші посади, визначені пунктами 2 та 5–11 частини першої статті 3 Закону «Про застосування англійської мови в Україні», — з дня набрання чинності постановою Кабміну від 1 квітня 2026 року №425.

Для осіб, які претендують на посади, визначені частиною другою статті 3 зазначеного Закону, нові правила застосовуються з 27 червня 2026 року.

Для кандидатів на окремі військові посади — з дня набрання чинності постановою Кабміну від 27 грудня 2024 року №1522, яка встановила перелік посад військовослужбовців, кандидати на які повинні володіти англійською мовою.

Чи будуть дійсними сертифікати, отримані раніше

Кабмін окремо визначив, що документи, які підтверджують рівень володіння англійською мовою та були видані до початку застосування цієї постанови, можуть використовуватися для підтвердження знання мови протягом усього строку їхньої чинності.

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уряд Кабінет Міністрів України

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