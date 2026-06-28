28 червня – яке сьогодні свято та головні події

28 червня в Україні святкують День Конституції.

Фото: pon.org.ua

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У неділю, 28 червня, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

28 червня в Україні святкують День Конституції. Конституцію було прийнято після майже доби безперервної роботи парламенту 28 червня 1996 року. За її ухвалення проголосували 315 народних депутатів. Документ закріпив державний суверенітет України, її територіальну цілісність, демократичний устрій, права і свободи людини, а також визначив українську мову як державну.

Також 28 червня День молодіжних і дитячих громадських організацій України. Припадає на останню неділю червня. Свято було встановлено Указом Президента України від 27 червня 2008 року з метою підтримки дитячого та молодіжного громадського руху й заохочення суспільно корисних ініціатив.

А ще 28 червня Міжнародний день пірсингу. Свято присвячене мистецтву пірсингу, культурі модифікації тіла та популяризації безпечних стандартів проведення цієї процедури. Дату обрали невипадково: 28 червня народився Джим Ворд (Jim Ward), якого вважають засновником сучасного західного пірсингу. 1978 року він відкрив у Каліфорнії першу професійну студію пірсингу «The Gauntlet» та зробив значний внесок у розвиток технік, прикрас і правил безпеки в цій сфері.

28 червня святкують Міжнародний день соціального бізнесу. Ініціатором відзначення цього дня став Мухаммад Юнус — засновник концепції соціального бізнесу та Yunus Centre. Вперше Міжнародний день соціального бізнесу провели 2010 року в Дакка.

Яке сьогодні церковне свято

28 червня віряни святкують Перенесення мощей святих безсрібників Кира та Івана. Перенесення їхніх чесних мощей з міста Канопа до Александрії 412 року. Ця подія відбулася за сприяння святителя Кирило Александрійський, щоб утвердити християнську віру серед місцевого населення. Святі Кир та Іван жили у III–IV століттях. Кир був лікарем, який безкоштовно лікував людей, а Іван — воїном, що став його вірним сподвижником. За часів гонінь імператора Діоклетіан вони прийняли мученицьку смерть за Христа.

Календар важливих подій за 28 червня

1389 рік — на Косовому полі відбувається одна з найвідоміших битв середньовічних Балкан — зіткнення між сербськими військами та Османською імперією;

1569 рік — у місті Любліні укладають унію, що об’єднала Польське Королівство з Великим князівством Литовським у єдину федеративну державу — Річ Посполиту;

1635 рік — Франція закріплює свої колоніальні інтереси у Карибському басейні, заснувавши колонію Гваделупа;

1644 рік — на театральній сцені вперше з’явивляється Жан Батист Поклен під псевдонімом Мольєр;

1648 рік — Семен Дежньов вирушає у свою велику експедицію, яка завершується відкриттям Північного морського шляху;

1651 рік — починається Берестецька битва — грандіозне протистояння військ Богдана Хмельницького з армією Речі Посполитої під проводом короля Яна II Казимира;

1663 рік — в Ніжині відбувається Чорна рада, за результатами якої гетьманом Лівобережної України обирають промосковськи орієнтованого Івана Брюховецького;

1778 рік — під час Війни за незалежність США стається Монмутське побоїще — одна з вирішальних битв між американськими колоністами та британськими військами;

1812 рік — армія Наполеона Бонапарта входить до Вільна, почавши масштабне вторгнення на територію Російської імперії;

1902 рік — конгрес США надає президентові повноваження на придбання прав у французької «Панамської компанії» та укладення угоди з Колумбією для будівництва Панамського каналу;

1914 рік — в Сараєві здійснюють замах на ерцгерцога Франца Фердінанда — престолонаслідника Австро-Угорщини, його смерть стає формальним приводом до початку Першої світової війни;

1917 рік — Мала Рада формує перший український уряд — Генеральний Секретаріат, поклавши початок державному устрою УНР;

1919 рік — підписують Версальський договір, який офіційно завершує Першу світову війну та започатковує нову політичну мапу Європи;

1934 рік — в США ухвалюють закон Фрейзера-Лемке, спрямований на підтримку фермерів, які страждали від боргової кризи в роки Великої депресії;

1941 рік — створюють перший загін Поліської Січі — збройного формування УПА під проводом Тараса Бульби-Боровця;

1956 рік — у польському місті Познань спалахують масові протести робітників, які вийшли під гаслами «Свободи! Хліба! Бога! Геть комунізм!»;

1988 рік — Папа Іван Павло II оприлюднює апостольську конституцію «Pastor Bonus»;

1989 рік — в Києві відбувається прощальний матч легендарного футболіста Олега Блохіна, у якому збірна СРСР грає проти збірної світу;

1992 рік — корабель «Сигнальщик» стає першим на Чорному морі, що піднімає український національний прапор, підтвердивши державний суверенітет України на морі;

1996 рік — після безперервного 23-годинного засідання Верховна Рада України ухвалює Конституцію України;

2012 рік — Генеральна Асамблея ООН офіційно проголошує 20 березня Міжнародним днем щастя.

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