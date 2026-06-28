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Пенсія по інвалідності та лікарняні: що потрібно знати про страховий стаж

10:37, 28 червня 2026
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Якщо особа отримувала пенсію по інвалідності після 1 січня 2011 року, цей період буде враховано до страхового стажу для розрахунку виплат по тимчасовій непрацездатності — ПФУ.
Пенсія по інвалідності та лікарняні: що потрібно знати про страховий стаж
Фото: pon.org.ua
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Період отримання пенсії по інвалідності зараховується до страхового стажу за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності. Про це нагадали у Пенсійному фонді.

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Таке правило діє з 1 січня 2011 року відповідно до Закону України від 08.07.2010 № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування». Саме з цієї дати час отримання пенсії по інвалідності зараховується до страхового стажу як період, за який сплачено страхові внески виходячи з розміру мінімального страхового внеску. Тобто цей період включається до стажу для розрахунку лікарняних.

Водночас важливо пам’ятати, що інформація про призначення та виплату пенсії по інвалідності не відображається у стандартних витягах з Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Тому для підтвердження такого стажу необхідно отримати відповідну довідку в органах Пенсійного фонду України, в якій зазначаються дата призначення пенсії та періоди її виплати.

Отже, якщо особа отримувала пенсію по інвалідності після 1 січня 2011 року, цей період буде враховано до страхового стажу для розрахунку виплат по тимчасовій непрацездатності. Для його підтвердження необхідно звернутися до органів Пенсійного фонду України за відповідною довідкою.

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