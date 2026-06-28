  1. В Україні

Спрощені переведення у межах одного корпусу через Армія+: як працюватиме механізм та які будуть обмеження

09:42, 28 червня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В Україні запустили бета-тест автоматичних переведень між підрозділами корпусу без погодження з безспосереднім командиром.
Спрощені переведення у межах одного корпусу через Армія+: як працюватиме механізм та які будуть обмеження
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як раніше писала «Судово-юридична газета», міністр оборони Михайло Федоров повідомив про запуск тестування спрощених переведень у межах одного корпусу через Армія+.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Заступник міністра оборони України Мстислав Банік розповів, як працюватиме механізм.

 «Перш ніж запроваджувати його на все військо, перевіряємо функціонал на окремих підрозділах», - заявив він.

Як це працює

В застосунку Армія+ подаєте рапорт з електронним підписом та відслідковуєте статус його розгляду.

Якщо рапорт відповідає умовам програми переведень, на 30-й день автоматично оформиться розпорядження про переміщення.

Після автоматичного погодження ваш чинний командир має 20 днів, щоб оформити всі відповідні документи.

«Також є певні обмеження по кількості переведень — суто для того, щоб зберегти боєздатність підрозділів та забезпечити захист ділянок фронту. До 10 людей на місяць — з окремого батальйону або прирівняного до нього підрозділу та до 50 — з бригади або полку. Також переведення можливі лише в межах операційної зони одного корпусу.

Так спрощені переведення дають військовим більше контролю над власним життям, і разом з тим, зберігає порядок у підрозділах», - заявив він.

Програма розрахована на три місяці — до 24 вересня 2026 року. Якщо проєкт буде успішним, то масштабуємо цей досвід на інші підрозділи.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ЗСУ військові військовослужбовці міноборони Армія+

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

ВП ВС відступила від позиції 2016 року щодо статті 69-1 КК: щирого каяття недостатньо

ВП ВС роз’яснила, що для застосування спеціальних правил призначення покарання, передбачених статтею 69-1 КК України, недостатньо лише щирого каяття та визнання вини.

Реформа МСЕК: експертні команди встановлюють інвалідність лише на рік за незворотних станів здоровʼя

Міністерство охорони здоров'я запевняє, що система ОПФО працює за чіткими критеріями, проте пацієнти стикаються з ігноруванням прямих норм закону.

Чи може власник квартири не повернути заставу орендарю через подряпину на меблях: що каже суд

Оренда житла нерідко завершується конфліктами щодо застави, яку власники не завжди погоджуються повертати.

Після виїзду з тимчасово окупованих територій можна втратити пенсію — без обов’язкової ідентифікації виплат не буде

У 2026 році Пенсійний фонд України продовжує дію механізму обов’язкової фізичної ідентифікації для окремих категорій отримувачів пенсій та страхових виплат.

Незаконна мобілізація — не вирок: розбір успішного кейсу, де суд зобов'язав виключити військового зі списків

Ефективний засіб захисту: скасування індивідуального акта як шлях до визнання незаконної мобілізації скасованою.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]