Спрощені переведення у межах одного корпусу через Армія+: як працюватиме механізм та які будуть обмеження

В Україні запустили бета-тест автоматичних переведень між підрозділами корпусу без погодження з безспосереднім командиром.

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Як раніше писала «Судово-юридична газета», міністр оборони Михайло Федоров повідомив про запуск тестування спрощених переведень у межах одного корпусу через Армія+.

Заступник міністра оборони України Мстислав Банік розповів, як працюватиме механізм.

«Перш ніж запроваджувати його на все військо, перевіряємо функціонал на окремих підрозділах», - заявив він.

Як це працює

В застосунку Армія+ подаєте рапорт з електронним підписом та відслідковуєте статус його розгляду.

Якщо рапорт відповідає умовам програми переведень, на 30-й день автоматично оформиться розпорядження про переміщення.

Після автоматичного погодження ваш чинний командир має 20 днів, щоб оформити всі відповідні документи.

«Також є певні обмеження по кількості переведень — суто для того, щоб зберегти боєздатність підрозділів та забезпечити захист ділянок фронту. До 10 людей на місяць — з окремого батальйону або прирівняного до нього підрозділу та до 50 — з бригади або полку. Також переведення можливі лише в межах операційної зони одного корпусу.

Так спрощені переведення дають військовим більше контролю над власним життям, і разом з тим, зберігає порядок у підрозділах», - заявив він.

Програма розрахована на три місяці — до 24 вересня 2026 року. Якщо проєкт буде успішним, то масштабуємо цей досвід на інші підрозділи.

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