Дисциплінарна палата ВРП ухвалила подання про звільнення судді з Чернівців Андрія Тріски, на якого поскаржилися патрульні

Суддю із Чернівців Андрія Тріску відсторонили від здійснення правосуддя.

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Суддю Садгірського районного суду міста Чернівці Андрія Тріску тимчасово відсторонено від здійснення правосуддя після рішення Першої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя.

Як повідомили у ВРП, 29 червня 2026 року Перша Дисциплінарна палата ухвалила рішення застосувати до судді дисциплінарне стягнення у вигляді подання про його звільнення з посади.

Згідно із частиною сьомою статті 49 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» і частиною другою статті 62 Закону України «Про Вищу раду правосуддя», враховуючи рішення, ухвалене Першою Дисциплінарною палатою Вищої ради правосуддя 29 червня 2026 року, суддю Садгірського районного суду міста Чернівці Тріску Андрія Івановича відсторонено від здійснення правосуддя.

У разі ухвалення органом, що розглядає справи про притягнення до дисциплінарної відповідальності суддів, рішення про застосування до судді дисциплінарного стягнення у виді подання про звільнення судді з посади такий суддя автоматично тимчасово відстороняється від здійснення правосуддя до ухвалення рішення про його звільнення з посади Вищою радою правосуддя. Судді вважаються тимчасово відстороненими від здійснення правосуддя без ухвалення Вищою радою правосуддя окремого рішення.

Таким чином, Андрій Тріска не здійснюватиме правосуддя до остаточного вирішення питання ВРП.

На суддю до Вищої ради правосуддя поскаржилися патрульні поліцейські. Поліцейські повідомили, що на суддю складений протокол за керування автомобілем у нетверезому стані, й суд застосував до нього штраф та позбавив прав на рік.

П’ять років тому ВРП розглядала аналогічний випадок, але обмежилася відстороненням від здійснення правосуддя на три місяці із позбавленням доплат та направила суддю до Національної школи суддів.

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