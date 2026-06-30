Русский язык — под запретом для маркировки товаров: в Раде зарегистрировали новый законопроект

Правила маркировки товаров и предоставления информации об услугах предлагают изменить, ограничив использование языка государства-агрессора.

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В Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 15356, который предлагает изменить требования к языковому оформлению информации о товарах и услугах.

Документ предусматривает, что после изложения информации на государственном языке ее можно будет дублировать на любом другом языке, кроме языка государства, которое Верховная Рада Украины признала государством-агрессором (государством-оккупантом).

Что предлагает законопроект

Законопроект направлен на внесение изменений в законодательство, регулирующее порядок предоставления потребителям информации о товарах, работах, услугах, пищевых продуктах и маркировке кормов.

В настоящее время законодательство позволяет дублировать обязательную информацию на любом другом языке. Законопроект предлагает установить исключение и запретить использовать для этого язык государства, которое Верховная Рада Украины признала государством-агрессором (государством-оккупантом).

Какие законы предлагается изменить

Документ предусматривает внесение изменений в:

Закон Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного»;

Закон Украины «Об информации для потребителей относительно пищевых продуктов»;

Закон Украины «О безопасности и гигиене кормов».

Во всех трех законах предлагается установить единый подход к возможности дублирования информации на других языках.

Что изменится для производителей и продавцов

Законопроектом предлагается сохранить требование об обязательном предоставлении информации о товарах, работах и услугах на государственном языке, одновременно установив, что ее можно дублировать на любом другом языке, кроме языка государства, признанного Верховной Радой Украины государством-агрессором (государством-оккупантом).

Аналогичный подход предлагается ввести и в отношении информации о пищевых продуктах. Предусматривается, что по решению оператора рынка рядом с текстом, изложенным на государственном языке, может размещаться его перевод на другие языки, за исключением языка государства-агрессора.

Такие же изменения планируется внести и в законодательство о безопасности и гигиене кормов. В частности, оператор рынка сможет размещать перевод маркировки на другие языки только при условии, что это не будет язык государства, признанного Верховной Радой Украины государством-агрессором (государством-оккупантом).

Чем обосновывают изменения

В пояснительной записке отмечается, что действующее законодательство не содержит исключений относительно языков, на которых может дублироваться информация для потребителей.

Авторы законопроекта указывают, что после признания Верховной Радой Российской Федерации государством-агрессором языковая политика приобретает значение элемента национальной безопасности, а использование языка государства-агрессора в сфере коммерческой информации создает его символическое присутствие в информационном пространстве Украины.

Законопроект направлен на минимизацию такого влияния и усиление правовых гарантий функционирования государственного языка.

Что это означает для бизнеса

В случае вступления закона в силу субъектам хозяйствования, использующим многоязычную маркировку или информационные материалы, необходимо будет проверить их соответствие новым требованиям.

При этом законопроект не ограничивает возможность дублирования информации на других иностранных языках — ограничения будут касаться исключительно языка государства, признанного Верховной Радой Украины государством-агрессором (государством-оккупантом).

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